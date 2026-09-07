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Francia anunció un parque de Dragon Ball, pero la franquicia no dio permiso

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Por Redacción

Los titulares japoneses de los derechos de Dragon Ball desmintieron haber dado su consentimiento para la construcción cerca de París de un parque temático dedicado al universo del famoso manga.

“Ni nuestra empresa, ni ninguna de las empresas que poseen los derechos sobre esta propiedad han otorgado una licencia relacionada con este proyecto”, afirmó la empresa Toei Animatio.

El 24 de agosto, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, anunciaron conjuntamente la construcción de tres parques temáticos en Cergy-Pontoise, 35 kilómetros al noroeste de París, con una inversión de 6.000 millones de euros, un proyecto que “surgió de una conversación entre el presidente de la República y el príncipe heredero en diciembre de 2024” en Riad, cuando descubrieron su “pasión compartida” por los mangas “y, en particular, por Dragon Ball Z”, dijo entonces una asesora de Macron.

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