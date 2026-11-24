Durante cuatro años, Freddie Mercury intentó resguardar en estricto silencio el diagnóstico de VIH que recibió en 1987. Sin embargo, ante el incesante acoso de los medios británicos y los persistentes rumores sobre su salud, el cantante tomó la decisión de romper el silencio la jornada previa a su fallecimiento. El 23 de noviembre de 1991, junto a su representante Jim Beach, hizo público un escrito donde ratificó la versión que circulaba en la opinión pública.

En aquel comunicado oficial, la voz de Queen expresó: “Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad”. El artista remarcó además que la preservación de su vida personal siempre había sido una prioridad en su trayectoria.

Apenas un día después de difundir esa declaración, el 24 de noviembre de 1991, el músico falleció a los 45 años en su residencia de Garden Lodge, ubicada en el barrio londinense de Kensington. La causa médica consignada fue una bronconeumonía provocada por el avanzado deterioro de su sistema inmune.

El acoso periodístico y la traición de su entorno cercano

La contención reservada que el artista procuró mantener tropezó con episodios de alta tensión mediática. La primera portada periodística que especuló sobre su condición médica se publicó en 1986 a través del diario británico The Sun. En esa oportunidad, Mercury reaccionó públicamente desmintiendo las versiones al declarar: “¿Me ves mal? ¿Parezco un moribundo? Estoy en perfecto estado y muy sano”.

El escenario recrudeció drásticamente en mayo de 1987, cuando su expareja y exmánager de la banda, Paul Prenter, vendió detalles íntimos de la vida del cantante a The Sun por la suma de 32.000 libras esterlinas —equivalentes a unos 100.000 dólares de aquel entonces—. A lo largo de entregas sucesivas, la publicación reveló que dos antiguos amantes del vocalista habían fallecido por complicaciones asociadas al sida y expuso detalles sobre sus relaciones personales. Tras aquel suceso, Mercury interrumpió de manera definitiva cualquier contacto con Prenter, quien murió producto de la misma enfermedad en agosto de 1991, tres meses antes del deceso del ídolo.

Esa filtración profundizó la determinación de Mercury de evitar ser fotografiado en un estado físico deteriorado. Temeroso de que las imágenes del impacto de la enfermedad sobre su cuerpo mancillaran el recuerdo de su imagen pública, solía lamentar la pérdida de su lozanía al observar fotografías de sus años de esplendor.

Los últimos destellos creativos y la despedida del escenario

A pesar de las crecientes complicaciones de salud derivadas del desarrollo del Sarcoma de Kaposi detectado en 1987, la inquietud artística del músico no se detuvo. Su presentación final ante el gran público se concretó el 18 de febrero de 1990 durante la entrega de los Brit Awards, donde la agrupación Queen fue reconocida por su aporte a la música británica. En esa ceremonia, un debilitado Mercury se limitó a acercarse al micrófono para pronunciar un breve: “Gracias. Buenas noches”.

En el ámbito del estudio de grabación, el cantante exhibió una notable tenacidad. Durante las sesiones de composición del tema "Mother Love" en mayo de 1991, ante la sugerencia de Brian May de pausar la toma por su fragilidad física, el artista bebió un vaso de vodka y ejecutó las exigentes partes vocales. Del mismo modo, el 30 de mayo de ese año participó del rodaje del videoclip de "These Are the Days of Our Lives", en el que la vestuarista Diana Moseley le confeccionó un chaleco estampado con gatos para atenuar la palidez de su figura en una filmación realizada en blanco y negro.

El 5 de septiembre de 1991, al cumplir 45 años, organizó un encuentro reservado en su casa junto a 30 allegados íntimos. Los asistentes interpretaron esa reunión no como una celebración festiva habitual, sino como una emotiva ceremonia informal de despedida.

Los días finales en Garden Lodge y el cerco protector

Con el avance del cuadro clínico, Mercury se recluyó en su mansión de Kensington rodeado por un círculo de absoluta confianza compuesto por su pareja Jim Hutton, su asistente Peter Freestone, su cocinero Joe Fanelli y su entrañable amiga Mary Austin. A comienzos de noviembre de 1991, resolvió suspender el tratamiento con AZT debido a los severos efectos secundarios que padecía, conservando únicamente la administración de paliativos para el dolor.

Un hito significativo ocurrió el 20 de noviembre de 1991, cuando solicitó ser trasladado a la planta baja de la propiedad para contemplar su colección de arte, apreciando especialmente sus estampas japonesas. En las jornadas posteriores, tras entrar en estado de semiconsciencia, falleció acompañado en la intimidad de su hogar. A medianoche, con la colaboración de fuerzas policiales y bajo el resguardo de la oscuridad, sus restos fueron trasladados fuera de la vivienda para evitar los lentes de los fotógrafos apostados en las inmediaciones.

El reparto de la herencia y el misterio inacabado de sus cenizas

Antes de su partida, el líder de Queen estructuró su sucesión patrimonial para prevenir disputas judiciales. En su testamento dispuso un legado de 500.000 libras esterlinas para cada uno de sus colaboradores y afectos cercanos: Jim Hutton, Peter Freestone y Joe Fanelli.

A Mary Austin —a quien había conocido en 1970 en la boutique londinense Biba y a quien dedicó la canción "Love of My Life"— le cedió el 50 por ciento de su fortuna acumulada (estimada originariamente en 9 millones de libras), los derechos de autor de su producción artística y la titularidad de la residencia Garden Lodge. Por su parte, asignó los derechos de sus composiciones musicales a su madre, Jer Bulsara, y a su hermana, Kashmira Bulsara.

Temiendo eventuales profanaciones en un sepulcro público, Mercury encomendó expresamente a Mary Austin la custodia y el depósito final de sus cenizas en un sitio secreto. Transcurridas tres décadas y media de aquel suceso, el paradero definitivo de los restos del cantante permanece oculto al conocimiento público.

De Farrokh Bulsara a la inmortalidad en la historia del rock

Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Tanzania, Farrokh Bulsara se radicó en Inglaterra en 1964 y completó estudios de diseño gráfico en el Ealing Art College. En 1970 constituyó la banda Queen junto a Brian May y Roger Taylor, incorporando al año siguiente al bajista John Deacon.

La discografía de la banda cosechó hitos internacionales con álbumes emblemáticos como A Night at the Opera (1975), News of the World (1977) y The Game (1980). Himnos universales de su autoría como "Bohemian Rhapsody" —añadida en 2022 al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos—, "We Are the Champions", "Somebody to Love" y "Don't Stop Me Now" cimentaron su prestigio masivo.

En cuanto a las presentaciones en directo, la trayectoria de la banda tuvo su punto culminante en la legendaria actuación de 20 minutos durante el evento benéfico Live Aid de 1985 en el estadio de Wembley, ante más de 72.000 espectadores presentes y una audiencia televisiva global de 1.500 millones de personas.

Con una voz imponente y un despliegue teatral inigualable sobre los escenarios, Freddie Mercury consolidó un legado musical que hoy, a 35 años de su muerte, continúa vigente entre las nuevas generaciones.