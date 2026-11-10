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Fuerte acusación contra la abogada platense Elba Marcovecchio

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Por Redacción

En medio del enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se conoció un informe de la comisaría 4ª de Benavídez, partido de Tigre, que involucra a Elba Marcovecchio, abogada del futbolista. El documento policial describe un supuesto cruce entre la letrada platense y los efectivos que intervinieron en la denuncia presentada por la conductora tras el episodio ocurrido en la mansión del delantero en Nordelta.

El escrito lleva la firma del oficial Agustín Jorge Yersul, quien dejó asentada una frase que, según su relato, habría pronunciado Marcovecchio durante su intervención: “A ustedes los voy a hacer perder sus trabajos y los voy a denunciar por falta a los deberes del funcionario público”.

De acuerdo con el informe, el conflicto se habría originado cuando la abogada solicitó copias de la denuncia realizada por Wanda Nara. Los efectivos le habrían explicado que el documento debía ser remitido primero a la UFI de Género de Tigre.

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