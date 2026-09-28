Fuerte denuncia de Eduardo Feinmann contra dos periodistas y el dueño de un canal de noticias

Indignado. Eduardo Feinmann estalló durante el pase con Pablo Rossi en A24 contra algunos periodistas que avalaron el accionar de un par de juezas de Buenos que eludieron la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.

Así, el conductor se despachó con una dura denuncia en la que no se privó de mencionar con nombre y apellido a dos colegas.

"Vos y yo en los últimos días hemos sido muy criticados, prácticamente puestos en un pelotón de fusilamiento por parte de las ordas progresistas-garantistas de este país", comenzó Feinmann en alusión a la posición que tanto él como Rossi tienen sobre las magistradas que aplicaron sentencias fuera de sintonía con el régimen penal juvenil, sobreseyendo a delincuentes menores de edad que participaron en hechos ilícitos.

Más tarde, Eduardo Feinmann apuntó contra algunos comunicadores que apoyaron las decisiones de las juezas en cuestión, y no anduvo con rodeos al apuntar específicamente contra dos de ellos. "Yo te digo una cosa, porque he escuchado a algunos ponele periodistas, ponele colegas... Yo lo que digo es, ustedes son los verdaderos amigos de los chorros, junto con estos jueces, hay mucho periodista en medios de comunicación que son los verdaderos amigos de los chorros, y no sólo de los chorros menores; sino también de los saqueadores del país. O te lo pongo en otro nivel, primero de los saqueadores del país, y segundo de los pibes chorros", tiró el mencionado periodista.

Seguidamente, Feinmann aseguró que a estos periodistas "les encantan los delincuentones y los defienden a rajatabla".

Asimismo, subiendo el tono de su enojo, el comunicador remarcó con nombre y apellido: "A mí personalmente me dan asco, repugnancia. Ari Lijalad es uno, y el otro se llama Fernando Borroni".

Tras mencionar a sus colegas, Eduardo Feinmann acusó que tales periodistas "son amigos y defensores de los coimeros con bolsos de dólares, y también de los pibes chorros". Pero la denuncia de la figura de A24 no terminó aquí, ya que de inmediato redobló: "Les encanta defender a los coimeros que saquearon este país con bolsos repletos de dólares. Vos sabés qué asco me dan los Borroni de la vida que incitan a salir a robar, y vos sabés que el otro día lo escuchaba a este impresentable, inservible, invitar a los jueces a liberar delincuentes. 'Señores jueces, liberen delincuentes, haganlo como la doctora De Marinis'. Incitando prácticamente a los delincuentes a salir a robar".

Para finalizar, luego tildar de irresponsables a estos periodistas, la denuncia de Feinmann se dirigió también a un empresario de medios. Concretamente, el conductor alcanzó a deslizar: "Impresionante, desde un canal cuyo dueño... ahí voy a parar, ahí voy a parar".

En tanto que Rossi agregó: "A buen entendedor, pocas palabras". Luego de un silencio inquietante, el anfitrión de El Noticiero concluyó con una velada advertencia: "Ahí voy a parar, por ahora".