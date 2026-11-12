Fuerte descargo de Florencia de la V: rompió el silencio sobre la “Carpa VIP"

Habló y dejo de todo. La conductora Florencia de la V negó haber accedido a al sector de privilegio VIP, en el marco de la misa brindada por el papa León XIV en el barrio porteño de Palermo y cuya organización fue ampliamente criticada por hacer contado con un sector preferencial para políticos, funcionarios y famosos, mientras millones de fieles aguardaban bajo el sol y con escasos recursos de los colaboradores.

Entonces, luego de haber sido señalada por participar de la zona privilegiada, la mediática apuntó: "Quiero dejar en claro que fui en calidad de invitada, es cierto, pero no tuvimos acceso a ninguna carpa VIP, ni compartimos el sector donde se encontraban los dirigentes políticos".

En un extenso descargo, de la V relató: "El lunes pasado presencié la misa que dio el papa en Palermo, un acontecimiento que generó debate y conversación pública, no solo por las palabras de León XIV, sino también por la organización y los invitados. La historia fue así: la semana pasada recibí un mensaje para preguntarme si deseaba asistir a la misa del Monumento a los Españoles".

"Como persona de fe, no lo dudé ni por un segundo. Lo único que consulté fue si podía ir con mi familia. Se trataba de un acontecimiento histórico y me sentí profundamente honrada de que me hubieran tenido en cuenta", continuó.

Asimismo, se refirió a sus privilegios: "Soy consciente de que ser una figura pública otorga privilegios. Pero reducir lo que vivimos a una simple invitación sería desconocer el verdadero significado de nuestra familia ahí. Para alguien como yo, que lleva toda una vida defendiendo los DDHH y que entiende que ningún gesto es ajeno a la política, esta invitación tiene una dimensión mucho más profunda".

Además, destacó su participación como parte de la comunidad LGBT en el lugar: "Que una familia diversa como la nuestra tenga un lugar en una celebración de la Iglesia católica en nuestro país no es un detalle menor. Es un gesto de enorme valor simbólico y político. Y también representa una conquista en una historia que, para las personas LGBT+ estuvo marcada durante demasiado tiempo por la exclusión, la condena y el rechazo".

Para terminar, sobre las noticias del sector privilegiado, tiró: "Recién por la noche me enteré de que aquella enorme estructura blanca era una carpa VIP, con servicio de catering, baños forrados en símil mármol y aire acondicionado, según las versiones que comenzaron a circular. No me hicieron partícipe de ningún agasajo ni recibí ningún trato de esa naturaleza. Simplemente acepté una invitación para asistir a una celebración religiosa junto a mi familia", cerró Florencia de la V.