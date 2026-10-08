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Fuerte descargo de Mario Pergolini por el bajo rating de Un día perfecto: apuntó contra la despedida de Messi

Por Redacción

Filoso, como de costumbre. Mario Pergolini no se guardó nada después de la emisión del martes de Un día perfecto.

Así, el conductor habló de frente sobre la baja audiencia que tuvo el programa al competir con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y cuestionó a quienes dejaron de acompañar al ciclo apenas los números no fueron los esperados.

“Nos fue para el ort... ayer. En la primera de cambio sueltan la mano”, lanzó Pergolini durante el programa, mientras señalaba que el equipo trabaja todos los días y que incluso mantienen la emisión durante los feriados.

Allí, Telefe transmitió el último partido de Messi con la camiseta de la Selección, frente a Benín, en una jornada que generó una enorme expectativa, que tuvo un promedio de 35,1 puntos de rating, con un pico de 36, contra los 2,6 del programa de El Trece, muy por debajo de su promedio diario.

"Ustedes prefieren ver un veo programa, con una fea trasmisión. Con un montón de gente cantando cumbia. ¿De verdad dos vueltas de 'Chiqui botón', nada más? Nosotros vinimos, estamos", agregó en un tono jocoso.

"Fue horrendo. Medimos como un canal bajo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba. Pero con un espectáculo mediocre. Fue emotivo porque es Messi y lo queremos, pero con lo de los drones...”, sostuvo. Pergolini.Pergolini cerró su descargo con una frase que resumió su postura frente a lo ocurrido: “Nunca hubo un programa en la historia que dijo: ayer no fuimos por el cu..”. Y volvió a defender el trabajo de todo su equipo: “Programón. Nosotros venimos acá, lo hicimos todo”, cerró sobre el tema. 

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