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Fuerte interna: Eliana Guercio renunció al programa de Georgina Barbarossa              

Por Redacción

Sin dudas, Eliana Guercio había logrado encontrar su lugar en los debates de Gran Hermano y también como panelista de A la Barbarossa.

Pero, cansada de algunas situaciones que se venían dando, decidió dar un paso al costado del programa que conduce Georgina Barbarossa.

“Renunció a lo de Georgina. Se fue del grupo, le agradeció a todos”, contó Ángel de Brito.

Según explicó, una de las situaciones que habría desencadenado la decisión fue una fuerte discusión que Guercio protagonizó con Andrea Del Boca. En el programa incluso mostraron el tenso ida y vuelta que tuvieron en vivo.

Asmismo, revelaron: “Fueron varias cosas, no solamente eso. Esto no le gustó a la gente de Telefe, pero más allá de eso, no tiene nada que ver, porque Eliana decidió irse sola del programa”, explicaron.

“Si bien estaba por GH, también participaba de los otros temas. Pero hoy se despidió del grupo, les mandó mensajes y tengo los mensajes, por supuesto”, agregaron.

“Hace tres meses me quise ir, me dijeron que no me vaya. Hoy comuniqué que no volvía más. Gracias a todos, me voy agradecida por la oportunidad”, expresó Guercio, según el mensaje que leyó Ángel al aire.

Por último, el conductor se refirió a otras internas que la panelista habría tenido dentro del programa, entre ellas, con Diego Brancatelli. “Parece que cuando hablaba le hablaba por abajo y Eliana se iba calentando y después quedaba como una loca, peleando sola porque el otro le hablaba por abajo. Tuvo varios encontronazos. Nunca cayó bien en el grupo que sí se lleva bien”, finalizó con el tema. 

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