Fuerte interna por la boda de Prandi y Ortega

El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega estuvo marcado por el hermetismo y la intimidad, pero apenas unas horas después de la ceremonia apareció otro tema que rápidamente generó repercusiones: la ausencia de varios hermanos del músico en el Registro Civil de San Isidro.

La pareja formalizó su relación el martes, después de más de seis años juntos, en una celebración para apenas 36 invitados. La presencia de Palito Ortega, Evangelina Salazar y los hijos de Emanuel, Bautista e India, contrastó con la ausencia de varios de los hermanos del cantante.

El detalle desató versiones sobre un supuesto conflicto familiar. Sin embargo, Julieta Prandi salió al cruce de esas especulaciones durante una entrevista con “Intrusos” y aseguró que mantiene una buena relación con los integrantes de la familia Ortega.

“No tengo ningún problema con nadie”, afirmó la modelo, visiblemente molesta por las versiones. También explicó que la boda se organizó de manera reservada y con muy poco tiempo de anticipación.

En medio de las especulaciones, también habló Bautista, el hijo de Emanuel, quien aseguró que quiere muchísimo a Julieta y que “obviamente la aceptamos desde el primer día. Siempre fue una más de la familia, pero hoy se puede decir que se oficializó y ya es Ortega”, comentó.

¿QUÉ PASÓ CON LOS HERMANOS DE EMANUEL ORTEGA?

La propia Julieta Ortega, hermana del músico, explicó que se enteró de la boda con pocos días de anticipación y que finalmente pudo acercarse al almuerzo posterior a la ceremonia junto a su hijo Benito. “Somos todos grandes, cada uno hace su vida”, señaló al hablar sobre las ausencias familiares. También detalló que algunos de sus hermanos tenían compromisos laborales fuera de Buenos Aires.

Prandi, por su parte, utilizó la presencia de Julieta Ortega en la celebración como ejemplo de que no existía el enfrentamiento que se estaba rumoreando.

¿QUÉ PASÓ CON LUCIANA SALAZAR?

Otro de los nombres que quedó involucrado fue Luciana Salazar, prima de Emanuel. La modelo no asistió al casamiento y posteriormente aclaró en redes sociales que mantiene una buena relación con la familia Ortega. Prandi también negó cualquier enfrentamiento con ella y explicó que simplemente no invitaron a toda la familia debido a que se trató de una celebración pequeña.