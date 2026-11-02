Fuerte polémica en Uruguay por una frase de Fernando Vilar durante un debate sobre identidad de género

El reconocido periodista y conductor de la televisión uruguaya Fernando Vilar quedó en el centro de una controversia pública tras realizar una comentada intervención durante un programa de la televisión pública de Uruguay, en el marco de un debate sobre identidad de género en la infancia.

Allí, durante la discusión, Vilar planteó de forma provocadora qué debería hacer un padre si un hijo de ocho años le manifiesta que se siente una niña.

En ese contexto, el comunicador pronunció la expresión: “¿Le pego un tiro, un problema menos?”, una frase que rápidamente generó reacciones y cuestionamientos en redes sociales y distintos ámbitos de la opinión pública.

Las críticas apuntaron a que la referencia a la violencia contra un hijo, aun cuando pudiera interpretarse como una exageración retórica, una ironía o una forma de humor negro, trivializa una problemática sensible y resulta incompatible con el tratamiento responsable de temas vinculados a la infancia y la diversidad de género.

La declaración se produjo mientras se debatían las respuestas familiares frente a situaciones en las que menores de edad expresan una identidad de género diferente al sexo asignado al nacer.

La intervención de Vilar fue considerada por algunos sectores como un comentario ofensivo y desafortunado, mientras que otros la interpretaron como una expresión provocadora utilizada para enfatizar una postura crítica dentro del debate.

El episodio reabrió la discusión sobre los límites del lenguaje en los medios de comunicación y la responsabilidad de los comunicadores al abordar asuntos que involucran a niños, adolescentes y minorías.

En ese contexto, especialistas en comunicación suelen advertir que las expresiones hiperbólicas o violentas, incluso cuando son formuladas en tono irónico, pueden generar rechazo social al tratarse de temas especialmente sensibles.

Más allá de la intención con la que haya sido pronunciada, la frase provocó una fuerte repercusión y volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de cómo los medios abordan cuestiones relacionadas con la identidad de género, la infancia y el respeto a la diversidad, en un contexto de creciente polarización sobre estos asuntos tanto en Uruguay como en otros países de la región.