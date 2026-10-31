G.R.U.M.E.L.: música experimental y autogestiva en escena

G.R.U.M.E.L (Grupo de Músicas Experimentales Libres) es una formación local de música experimental que busca crear de forma independiente y acercarse al público con una impronta singular y poco común, pero siempre innovando y reuniendo a la escena musical en eventos que se dan de forma esporádica y otros con mayor continuidad.

“El puntapié inicial creo que fue la necesidad y el deseo de compartir con personas el hacer cosas musicales y por fuera del encierro de nuestras casas… esto fue en 2021, muy reciente el post-pandemia”, recordó Francisco “Rapo” Raposeiras, uno de los miembros del grupo. “En el primer encuentro fuimos a un skate park en Circunvalación e hicimos ruidos con antenas de DirecTV sobre el piso, grabamos y tenemos un registro de eso, ya que usamos la web como un archivo, una forma de comunicación asincrónica, lenta, muy lejos del celular de hoy en día”, agregó el músico.

“Con G.R.U.M.E.L conectamos con muchas personas haciendo otras cosas. Es eso: las ganas de hacer otras cosas que no sean las tradicionales ni hegemónicas; la música es un espacio de libertad”, definió sobre la lógica en la que coinciden.

De salas y otros espacios

Tras cinco años de trayectoria, el grupo fue variando; sin embargo, su impronta se mantuvo vigente. “Creo que siempre se mantiene el ímpetu de hacer un evento y encontrarnos escuchando músicas. Producir el encuentro desde el colectivo, independientemente, es decir, sin depender de nada ni nadie, la autogestión”, dijo Rapo.

Mañana, a partir de las 16, G.R.U.M.E.L volverá a escena en lo que será el segundo encuentro del año. La cita será en Casa 888, 419 y 14, Villa Elisa, en donde realizarán cuatro sets. “Nos interesa la curaduría del evento, pensamos en personas que no se conocen y les proponemos que armen un dúo de improvisación, por ejemplo. Otras veces tocamos nosotros, otras probamos otros espacios”, destacó.

En este camino de autogestión, la agrupación fue encontrando distintos lugares para presentarse y generar lazos entre la comunidad artística. “Por ejemplo, ese primer año de producción de todos los meses, teníamos una casa: VIL Teatro nos abrió las puertas y fue gracias a eso que pudimos sostener ese ritmo de producción. Luego, por el contexto de crisis, ese espacio dejó de existir y se reflejó en muchas cosas; con G.R.U.M.E.L nos quedamos sin casa y no pudimos producir más a ese ritmo. Ahora estamos produciendo en Villa Elisa, en Casa 888, sin esa conjunción del espacio físico sería aún más difícil”, reveló.

Una forma no convencional de hacer música

Lo que destaca a la agrupación y que se refuerza en su manifiesto es no solo la improvisación libre y el ruido, sino además un acercamiento no convencional hacia el hacer musical. “La impro tiene un papel importante, pero va mucho más allá de eso”, reconoció “Rapo”. “Hay un conjunto de prácticas sonoras que además incluye electrónica, ambient, electroacústica y todo lo que no tiene nombre aún”, agregó.

Además, G.R.U.M.E.L. apuesta por un cambio en la forma en la que usan el espacio y en que la gente puede acercarse a su música. “El uso del espacio, por ejemplo, que no haya un ‘frente’; escuchar acostado en el piso o escuchar el audio de un recorrido por la calle, algo de la práctica del situacionismo (….) Cada concierto es un encuentro: esa curaduría afectiva nos importa mucho, encontrarse con gente y compartir saberes, poner diálogos en común”, cerró el músico.