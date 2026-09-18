“Génesis, así somos”: el debut del primer elenco juvenil de Teatro Estudio

Teatro Estudio presentará este fin de semana “Génesis, así somos” una obra que marca el debut de su primer elenco juvenil, conformado por una selección de 14 jóvenes alumnos y alumnas de 14 a 17 años surgidos de los talleres de actuación para adolescentes. “Son muchos años abriendo las puertas de la actuación y por sobre todo el valor, respeto y compromiso con el teatro y por qué no habilitar un primer puente, un primer paso a la práctica desde el mismo taller; así surgió la voluntad de crear este primer elenco juvenil para acompañarlos en una práctica profesional sumamente acompañada”, destacó Gastón Marioni, director y docente de la mítica sala.

La pieza, que se presentará mañana a las 18 horas y el domingo a las 19 y 20:45 horas en 3 entre 39 y 40, narra la historia de un grupo de actores jóvenes que intentan poner en escena una obra de teatro en la que cuestionan los orígenes de la cultura y la identidad de los argentinos. Entre discusiones e investigaciones revisan el pasado para buscar respuestas a nuestro presente. “La idea fue hablar de cómo son las nuevas generaciones de jóvenes argentinos; y allí encontramos la excusa narrativa para ir creando esta historia. Un material creado a partir de sus preguntas, sus temores, sus curiosidades y por sobre todo de los temas que a ellos y ellas les interesa”, destacó Marioni sobre el proyecto.

Para el director “el teatro un espacio de resistencia humana para recordarnos la sensación de la cercanía con otros” y con esto en mente es que su tarea de educar jóvenes en esta camino sinuoso derivó en esta construcción colectiva a la que le dieron forma con mucho trabajo de fondo y compromiso por parte de los adolescentes que ensayaron durante los fines de semana para poder llegar a esta puesta en escena y a la creación del elenco juvenil.

-¿Qué particularidades tiene trabajar con adolescentes y qué desafíos implica acompañarlos en un proceso creativo?

-¡Sus energías arrolladoras! Tienen la potencia del entusiasmo que cuando se cruza con la actuación y las ganas de hacer lo que les gusta es un arma poderosísima. Es una tarea de suma responsabilidad para mí como docente y director del elenco y para la sala para brindarles la contención y el cuidado que requiere. Como particularidad tienen la ilusión intacta y el desafío es poder brindarles las herramientas y contenidos que les permitan llevar al máximo ese deseo; muchísima escucha y atención a los detalles que los implican y los atraen para poder trabajar desde allí.

-¿Qué buscabas en ellos además de sus condiciones actorales?

-El amor por la actividad, un altísimo nivel de compromiso: ensayamos sábados y domingos por las mañanas; y por supuesto el aval de sus familias para acompañarlos en esta práctica.

-¿Qué herramientas buscás transmitirles a estos jóvenes más allá de la actuación?

-El valor del trabajo en equipo. Fundamental. La necesariedad del otro para la tarea. El compromiso con lo acordado colectivamente. Y por sobre todo el valorar el teatro como práctica social.

-En una época en la que los adolescentes tienen múltiples formas de expresarse, ¿qué puede ofrecerles el teatro que quizás no encuentran en otros espacios?

-Lo pienso permanentemente, cada año, cuando empiezan los tantos grupos de jóvenes que hay en Teatro Estudio… ¿por qué vendrán? Y pienso también, en tiempos de plataformas y tanto entretenimiento “on demand”; ¿por qué el teatro sigue atrayendo? Es que hay algo del “encuentro real”, de la reunión de un grupo de personas que detienen el tiempo y el espacio real para jugar (al menos por un rato) a otra realidad, diferente, con otras reglas; casi como una descompresión de la aceleración del mundo cotidiano tan veloz, digitalizado, y por sobre todo tan tendencioso a la individualización.