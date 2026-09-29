Gerardo Sofovich tendrá su propia serie biográfica, lo confirmó su hijo Gustavo

La vida del histórico productor teatral, conductor y empresario Gerardo Sofovich se podrá ver en un formato de biopic, según confirmó su hijo Gustavo.

Así, al igual que las divas Moria Casán y Susana Giménez, el histórico productor teatral Gerardo Sofovich tendrá un proyecto audiovisual inspirado en su vida, obra y trayectoria.

De acuerdo con las declaraciones del hijo del empresario, el proyecto impulsado por él estaría en su etapa inicial, aunque todavía falta ultimar detalles sobre la plataforma donde se podrá ver.

Vale destacar que, la confirmación llega poco después del estreno de la biopic de Casán y en medio del boom de los proyectos inspirados en figuras emblemáticas del espectáculo argentino.

“Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”, contó Gustavo en diálogo con la tele.

La producción del proyecto está en etapa de desarrollo y selección sobre qué momentos "jugosos" del empresario se podrán ver en pantalla: “Tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie”.

Gustavo, quien está a cargo de la producción, adelantó que “la vida de Gerardo es muy jugosa”. El mismo repasará los momentos más trascendentes de la carrera de su padre, tanto sus grandes éxitos en el espectáculo como su paso por la política.

Uno de los personajes que adelantó que se podrá ver en la serie es la figura de Moria Casán, quien tuvo una estrecha relación laboral con su padre, que en ocasiones pasó a lo romántico: “Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, contó.

En un reciente encuentro con la diva, Casán le preguntó si su padre le había hablado de ella: “No, mi papá era un caballero”, respondió Gustavo.

Se espera que la historia de la serie siga el detrás de escena de la creación de los formatos icónicos que marcaron la historia televisiva, como Polémica en el Bar y La noche del domingo, así como su desempeño como cazatalentos de figuras del espectáculo.

Como también su paso por Argentina Televisora Color, el canal estatal en la década de los 90 y sus estrechos vínculos con la política.

Por último, se desconoce si se incluirá su incursión oficial a la política electoral en 2003, cuando se postuló como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.