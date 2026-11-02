“Godzilla Minus Zero”: el rey está de vuelta en casa

Durante toda la temporada de premios de 2024, el cineasta Takashi Yamazaki, realizador de “Godzilla Minus Zero” (secuela que tendrá su estreno este martes), llevó a todos lados una pequeña figura de Godzilla. “Fue Godzilla quien nos trajo hasta acá”, explicaba. Era la primera vez en setenta años que el monstruo pisaba la alfombra roja de los Oscar, y lo hacía como el más improbable de los candidatos. “Godzilla Minus One” había costado menos de 15 millones de dólares, una fracción de los 250 millones de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, una de sus rivales en efectos visuales. Sus 610 planos con efectos los hizo un equipo de 35 artistas liderado por el propio director. Como no había presupuesto para sistemas hidráulicos, sacudían a mano la maqueta de un barco para simular el oleaje.

“Esto es una prueba de que todos tienen una oportunidad”, dijo Yamazaki al recibir la estatuilla. Nadie lo esperaba, empezando por él: “Les dije a todos: esta es una película de bajo presupuesto hecha para un público determinado. Me demostraron que estaba equivocado y estoy muy feliz de que así fuera”. La película recaudó 56,4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, récord para un film japonés de acción real en ese mercado, y unos 116 millones en todo el mundo. Steven Spielberg, ídolo de infancia de Yamazaki, le confesó que la había visto tres veces.

Ese éxito tuvo algo de reconquista. Godzilla nació en 1954 en los estudios Toho, de la mano de Ishiro Honda, pero cruzó el Pacífico pronto y mal. La versión que se estrenó en Estados Unidos fue remontada, despojada de su carga política y completada con escenas nuevas protagonizadas por el canadiense Raymond Burr. Desde entonces el monstruo vivió a dos orillas. En Japón atravesó décadas de secuelas cada vez más infantiles, en las que pasó de amenaza a defensor de la Tierra. En Hollywood, Roland Emmerich lo convirtió en 1998 en una iguana gigante tan poco querida que Toho la rebautizó “Zilla” y la hizo despachar en segundos por el Godzilla verdadero en “Final Wars” (2004). La revancha norteamericana llegó en 2014 con el film de Gareth Edwards, piedra fundacional del Monsterverse. Esa franquicia lo cruzó con King Kong y lo volvió un superhéroe de taquilla planetaria.

LA RESPUESTA

Japón respondió con “Shin Godzilla” (2016), de Hideaki Anno y Shinji Higuchi, y luego con Yamazaki, que admitió el peso de la herencia: “¿Cómo voy a hacerlo, después de Shin Godzilla?”. Su respuesta fue retroceder en el tiempo.

“Minus One” transcurre en 1945, antes incluso que el film original, en un Japón tan devastado por la guerra que la llegada del monstruo lo hunde por debajo de cero. Su protagonista es Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), un piloto kamikaze que no cumplió su misión y carga con la culpa del sobreviviente. Yamazaki reescribe el origen del kaiju, ya que son las pruebas atómicas estadounidenses en el atolón Bikini las que lo agigantan, sin traicionar su sentido: “Me encanta el Godzilla original y sentí que debía permanecer fiel a ese espíritu, abordando los temas de la guerra y las armas nucleares”.

“Godzilla Minus Zero” tendrá su preestreno este martes: entradas ya a la venta

Porque Godzilla siempre fue, en su versión japonesa, un espejo de su tiempo. El de Honda era Hiroshima, Nagasaki y el pesquero Daigo Fukuryu Maru, contaminado por un ensayo con una bomba de hidrógeno meses antes del estreno. El de Anno era Fukushima y la parálisis burocrática ante la catástrofe. El de Yamazaki, concebido entre la pandemia y la guerra en Ucrania, vuelve al miedo nuclear porque cree que el mundo lo olvidó: “Nuestra conciencia colectiva se desensibilizó, o simplemente lo olvidamos porque pasó mucho tiempo”. Para él, además, el monstruo tiene algo sagrado, emparentado con la figura del tatarigami: “Godzilla es mitad monstruo, pero también mitad dios”. Por eso, dice, “hay que calmarlo” antes que intentar matarlo.

“Godzilla Minus Zero”, que se estrena este jueves en los cines locales (aunque tendrá una función preestreno este martes: las entradas ya están a la venta), retoma la historia en 1949 y lleva al monstruo hasta Nueva York. Es la primera producción japonesa filmada para IMAX y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York.

“Japón fue empujado a menos por el ataque de Godzilla. La gente luchó por levantarse y avanzar hacia el futuro. El camino de menos a cero no será fácil”, anticipó Yamazaki. También reconoció una deuda pendiente: “No pude hacer todo lo que quería con ‘Minus One’”.

Esta vez promete imágenes que nadie vio antes en el cine de monstruos y un Godzilla más cerca que nunca. El rey, por fin, volvió a casa.