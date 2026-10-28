Gordon, la serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna, con fecha de estreno

La serie argentina Gordon, protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, estrenará a nivel mundial el próximo 18 de noviembre y presentó su tráiler oficial, con una trama inspirada en la vida del criminal Aníbal Gordon y su participación en la violencia paraestatal de la década del 70.

Así, la producción en Netflix, compuesta por siete capítulos, está basada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e investigador Marcelo Larraquy, y reconstruye el recorrido de un delincuente que comenzó con robos y delitos comunes y se involucró en la violencia política en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios.

Recordemos que, el elenco está encabezado por De la Serna, quien interpreta a Gordon, junto con Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, además de la participación especial de Matías Mayer.

“Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”, expresó Trapero sobre la ficción, que definió como una forma de compartir una historia y dejar preguntas abiertas.

La serie fue filmada en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y en Bariloche, y cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik, de Preludio Producciones.

El guion estuvo a cargo de Marcos Osorio Vidal y Trapero, con la colaboración de Larraquy, mientras que el realizador también se desempeña como showrunner.