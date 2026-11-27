La serie de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna, movilizó 3.720 extras, 611 autos de época y unos 1.100 disparos de fogueo. Pero desde su estreno en Netflix, lo que más ruido hace es otra cosa: el lugar que le da a Perón en la historia de la Triple A.

Veintiuna veces. Ese es el número de tomas que necesitó el equipo de “Gordon” para dar por buena la secuencia del robo al banco de Bariloche que abre la serie: seis minutos sin cortes, el centro de la ciudad intervenido y más de 200 personas moviéndose como un reloj alrededor de la cámara. “Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon”, resumió Pablo Trapero, y la frase funciona como declaración de principios de una producción que, en la escala del audiovisual argentino, se parece bastante a un asalto a mano armada contra el presupuesto.

Estrenada el 18 de noviembre, la miniserie de siete episodios que Trapero dirigió junto a Pablo Fendrik (además de oficiar de showrunner y coguionista) sigue la transformación de Aníbal Gordon, un asaltante de bancos que, sin dejar nunca de delinquir, terminó convertido en agente paraestatal, operador de la Triple A y jefe del centro clandestino Automotores Orletti. Rodrigo de la Serna lo encarna en un trabajo que la crítica celebró casi sin fisuras (aunque roza por momentos el villano cinematográfico), y el guion, escrito con Marcos Osorio Vidal, se apoya en las novelas “Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy, que además colaboró en la escritura.

Los números de la producción tienen algo de parte de guerra. Hubo cuatro meses de preproducción y 109 jornadas de rodaje entre julio y diciembre de 2025, con 258 actores y actrices, 3.720 extras y un equipo de 163 técnicos al que se sumaron otros 310 profesionales de refuerzo. Para devolverle a la pantalla la Argentina de los 70 se ambientaron más de 200 sets, se intervinieron 98 locaciones y se usaron 611 vehículos de época y más de 50.000 objetos de utilería.

Entre los espacios reconstruidos están la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche y el propio Orletti; la capilla del padre Carlos Mugica, en cambio, se levantó desde cero en menos de dos semanas. Para la acción hicieron falta 28 especialistas de riesgo y 230 armas de utilería adaptadas para fogueo. Además del asalto inicial, la serie tiene otros cinco planos secuencia, y la posproducción sumó 720 planos con efectos visuales para completar escenarios y, sobre todo, borrar del cuadro cualquier rastro del siglo XXI.

El despliegue convenció: la crítica celebró casi unánimemente ese aspecto, pero en el terreno político todos advirtieron que la serie iba a entrar de lleno en la grieta.

El fantasma de Perón

Y fue exactamente así. A una semana del estreno, la conversación sobre “Gordon” se mudó de las páginas de espectáculos a las de política, y el eje no fue tanto el protagonista como el papel que la serie le asigna a Perón, al que muestra hablando de depurar el movimiento mientras sus seguidores salen a cazar militantes de izquierda. Tampoco era la primera vez que la serie quedaba en el banquillo: a comienzos de año, una familiar de Gordon había pedido a la Justicia que frenara el estreno por considerar que afectaba su intimidad, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil lo rechazó por tratarse de hechos de interés público amparados por la libertad de expresión.

Algunos historiadores hablaron de un sesgo muy grande: cuestionaron que la ficción presente a Perón al tanto de lo que hacían figuras como Gordon, sostuvieron que la Triple A empezó a operar tras la muerte del líder y que su centralización fue obra de José López Rega, y advirtieron que pintar a Gordon como un delincuente devenido psicópata termina despolitizándolo. La atención en la crueldad individual puede opacar lo central: que Gordon fue un engranaje de un aparato estatal y paraestatal con recursos y cobertura institucional.

La discusión, claro, no nació con Netflix: el vínculo entre Perón y la Triple A divide a la historiografía desde hace décadas, y tampoco es nueva la postura de Larraquy, autor de “López Rega. El peronismo y la Triple A”, que hace años viene señalando la responsabilidad del líder en el aliento a la represión contra la izquierda de su propio movimiento.

Hubo también lecturas más celebratorias. En El Economista, Oscar Mainieri destacó que la serie contrapone a quienes actúan por lealtad o convicción revolucionaria con un Gordon que se declara apolítico y siempre termina al servicio de la extrema derecha, y que muestra que “la violencia, venga de donde venga, alimenta una escalada” que desemboca en la dictadura.

La discusión llegó también a la dirigencia política. Myriam Bregman, dirigente del PTS y abogada querellante en causas de lesa humanidad, contó en X que la impactaron las escenas en el subsuelo del ex Ministerio de Bienestar Social, donde trabajó varios años como empleada del Banco Hipotecario y sobre el que, más tarde, los sobrevivientes le revelaron lo que realmente había ocurrido allí. Más allá de cualquier lectura política, valoró que Trapero y De la Serna se animaran “a reconstruir el rol brutal” de la burocracia sindical, la CNU y las bandas paraestatales, que actuaron bajo un gobierno constitucional y dejaron miles de víctimas. Pero también advirtió que el estreno, sumado a la polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue aprovechado por quienes buscan reinstalar la teoría de los dos demonios.

Desde el peronismo, en tanto, hubo sectores que acusaron a Larraquy y a Trapero de dejarse llevar por una lógica antiperonista, aunque la voz más resonante fue la de alguien que conoció a Gordon en carne propia. El escritor y exdiputado nacional Julio Bárbaro, secuestrado por la banda en 1981, recordó en Urbana que Gordon era el jefe de un grupo de cinco secuestradores, que disfrutaba de la tortura y que lo primero que le echó en cara fue tener muchos apellidos judíos en su agenda. En otra entrevista, con GZ Radio y Rafaela Informa, resumió aquel cautiverio con una frase brutal (”me torturaban para que dijera que mis amigos eran comunistas”) y cuestionó la manera en que ciertas producciones reconstruyen la historia política argentina. Sobre el libro de Larraquy en el que se basa la serie, de todos modos, concedió: “Tiene una virtud que hace revisar la historia y un defecto que la simplifica”.

Trapero, por su parte, no esquivó el tema. Ante La Nación sostuvo que Perón, como cualquier político, tuvo sus momentos y sus posturas, y que no es una figura sobre la que esté prohibido reflexionar; defendió el uso de material de archivo para que el público vea al verdadero Rucci, al verdadero Mugica y al verdadero López Rega, y después debata; y recordó que “los militares no llegaron a este país en un ovni”. La idea, dijo a Río Negro, es narrar “una violencia que no queremos volver nunca más a vivir”.

Pero no es casual, entonces, que la serie se despida con una frase de Primo Levi sobre el peligro de los hombres comunes, más temibles que los monstruos. De la Serna, que se puso en la piel de uno de ellos, lo definió en Perfil como “la sombra más profunda que un pueblo haya soñado”.