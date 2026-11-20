El reconocido chef británico Gordon Ramsay recibió la estrella número 2.864 en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, y se convirtió en el primer cocinero de su país en obtener el reconocimiento.

Así, el mencionado cocinero es el cuarto chef en la historia en obtener el reconocimiento más importante de Hollywood. Vale destacar que, la ceremonia tuvo lugar frente al 6201 de Hollywood Boulevard en la zona de categoría de televisión.

"Sinceramente, me quedo sin palabras. Es muy raro que me quede sin palabras", dijo Ramsay durante la ceremonia. "Lo juro por Dios. Me levanté esta mañana y pensé: 'Joder, está pasando de verdad'", agregó.

El evento contó con la conducción de Kevin Frazier, mientras que Ramsay estuvo acompañado por el actor y comediante Joel McHale, la estrella de RHOB, Lisa Vanderpump, y el actor Bradley Cooper, además de su esposa Tana Ramsay y su hija Tilly Ramsay.

Según explicó en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, el homenaje llega 32 años después de su llegada a Los Ángeles en 1994. "¡¡Realmente un honor!!! No puedo creer que desde que vine a Los Ángeles en 1994, estaría aquí 32 años después con mi propia estrella", expresó en su posteo.

Previo a debutar en la pantalla chica, Ramsay alcanzó la fama en la década de los 90 como jefe de cocina del restaurante londinense Aubergine. B

ajo su liderazgo, el establecimiento recibió dos estrellas Michelin y, posteriormente, en 1998, su propio restaurante, nombrado en su honor, obtuvo tres estrellas Michelin.

Además de su éxito en la cocina, el chef llegó a ser reconocido por las masas tras su participación de grandes programas de cocina como "Hell's Kitchen" y "Kitchen Nightmares". Además de "Next Level Chef", "MasterChef", "Hotel Hell", "The F Word", "Gordon Ramsay's Secret Service" y, más recientemente, "Next Level Baker".