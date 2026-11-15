“Gordon”: Rodrigo de la Serna se mete en la historia del criminal que llegó a las sombras del poder

Un plano secuencia de seis minutos en Bariloche, la recreación de escenarios emblemáticos y un trabajo minucioso de caracterización forman parte de la producción de “Gordon”, la ficción de Netflix que atraviesa algunos de los capítulos más oscuros de la Argentina de los años 70.

La transformación de Aníbal Gordon, de delincuente común en un personaje vinculado con las estructuras paraestatales de poder, es el punto de partida de la serie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna como protagonista. Concebida como un thriller político y policial, la producción propone acercarse a ese período a través de la mirada de un hombre cuya trayectoria estuvo marcada por la violencia, las operaciones clandestinas y una doble vida.

Inspirada en hechos reales y basada en las novelas “Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy, la ficción apuesta a seguir la evolución del protagonista y, a través de sus movimientos, mostrar el universo en el que se desarrolla su ascenso.

RODRIGO DE LA SERNA Y EL DESAFÍO DE INTERPRETAR A ANÍBAL GORDON

Para De la Serna, el atractivo del proyecto estuvo tanto en el equipo creativo como en la complejidad del protagonista. “La combinación era muy difícil de rechazar: la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, una historia muy atrapante y un personaje cautivante”, contó el actor sobre la serie que estrenará el 18 de noviembre en la plataforma. “Es el personaje más oscuro que me tocó interpretar en mi carrera”, agregó.

La construcción del personaje no se limitó a reproducir rasgos físicos o gestos de una figura real. De la Serna buscó comprender la psicología de un hombre capaz de sostener una vida social “normal” mientras en el fondo estaba atravesado por la violencia.

“El Aníbal Gordon que compusimos entre los directores, los guionistas y yo tiene una fachada social y, al mismo tiempo, una doble vida”, explicó. Esa dualidad, según el actor, permite entender el mecanismo con el que el personaje oculta sus verdaderas motivaciones: “Una careta hacia afuera y, por otro lado, pulsiones y deseos inconfesables”.

La evolución de Gordon a lo largo de los años también exigió un trabajo actoral y visual específico. Su posición cambia de manera drástica durante la historia, por lo que el vestuario, el maquillaje y la caracterización acompañan las distintas etapas del recorrido. “Más que buscar un gesto o una cualidad física puntual, traté de entender e interiorizarme en la psicología del personaje y en el horror que encarna”, señaló De la Serna.

El proceso, sin embargo, tuvo un costo emocional. Las escenas de tortura fueron especialmente difíciles para el intérprete, que debió acercarse a una lógica profundamente ajena. “Intentar aproximarme a una falta de conciencia tan enorme fue doloroso, especialmente en las escenas de tortura: ponerme del otro lado fue complicado”, reconoció.

Para Trapero, por otra parte, la serie no busca ofrecer una explicación definitiva sobre el protagonista ni cerrar el debate acerca de la época en la que se desarrolla. Su intención es acercarse a ese período desde la ficción y seguir la transformación de un hombre que, mientras mantiene su actividad criminal, empieza a ocupar espacios cada vez más cercanos al poder.

“Gordon es un viaje. Es el recorrido emocional de un personaje que empieza en un universo íntimo y policial y, lentamente, se acerca a una de las etapas más oscuras de nuestra historia en mi opinión”, planteó el director.

“Estar cerca de Gordon nos permite mirar una parte de nuestra historia desde un punto de vista poco visitado, pero sin justificar sus acciones ni buscar una explicación para ellas”, agregó Trapero.

Fendrik remarcó que para encarar la ficción “el desafío siempre tuvo que ver con tener tacto y no faltarle el respeto a las personas involucradas en esa historia”. En este sentido, su expectativa es que la serie provoque nuevas búsquedas y conversaciones: “Me gustaría que sea una de esas series que generan más preguntas que respuestas”, aclaró.

UNA RECONSTRUCCIÓN DE ÉPOCA A GRAN ESCALA

La dimensión histórica de Gordon también se refleja en su puesta en escena. El rodaje se extendió durante 109 jornadas e involucró 258 actores, 3.720 extras y 98 locaciones, además de cientos de vehículos de época, miles de cambios de vestuario y más de 50.000 objetos de utilería. La reconstrucción abarcó calles, hoteles, bancos, cárceles y otros espacios fundamentales para el desarrollo de la trama.

La intención fue evitar que esos escenarios funcionaran como simples decorados. Cada elemento debía contribuir a recrear el mundo en el que se mueve el protagonista. “Así como a través de Gordon viajamos a su psiquis, él también nos lleva en el tiempo a ver un poco cómo era la vida en esa época”, señaló Trapero.

Entre los mayores desafíos estuvo la recreación del robo a un banco en Bariloche, una secuencia concebida como un plano secuencia que acompaña a Gordon desde una habitación de hotel hasta la bóveda, en medio del movimiento de la ciudad y de un carnaval que funciona como cobertura para el golpe.

La escena, de unos seis o siete minutos, requirió meses de preparación y una coordinación precisa entre intérpretes, extras, vehículos y equipos técnicos. De la Serna recordó: “Lo que se ve en seis o siete minutos tuvo meses de trabajo y de estudio detrás”. También reveló el nivel de exigencia que implicó la filmación: “Repetimos el plano unas 21 veces”.

El actor destacó que el resultado dependió del compromiso colectivo: “Sabíamos que estábamos haciendo uno de los planos más importantes de la serie y que requería una entrega enorme de todos”.