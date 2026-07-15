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Gran Hermano: los participantes más votados bajaron de placa y se perfilan los finalistas

Por Redacción

Santiago del Moro anunció que cinco o seis participantes de los más votados de la placa positiva de Gran Hermano Generación Dorada bajarían, pero finalmente fueron más.

Así, este miércoles, uno abandonará la casa antes de la nominación. Los nuevos son los más complicados en esta placa.

lo cierto es que, después de la inesperada salida de Manuel para el adentro, la casa quedó en shock, tanto de forma positiva como negativa.

Allí, la decisión del público en esta placa positiva era clave para calmar las aguas, despedir a algún irrelevante para el juego, barajar y dar de nuevo.

Recordemos que, uno a uno, Santiago del Moro fue dando los nombres de los salvados y no hubo ninguna sorpresa.

De hecho, sin dudas, de acá saldrán los finalistas de Gran Hermano Generación Dorada. Este fue el orden, aunque desorganizado, en el que bajaron de placa: Luana Fernández, Juani Car, Tamara Paganini, Cinzia, Charlotte Caniggia, Emanuel, Pincoya, Sol Abraham, Yipio, Yanina Zilli y Campanita.

Los nominados no son muy diferentes a los que quedaron en placa planta, a diferencia de Luana y Nigro, el eliminado. JC, Majluf, Hanssen, Cola y Mariela siguen en riesgo de estar fuera de juego.

Ahora, Gran Hermano Generación Dorada se reanudará tras esta salida. Asimismo, la casa votará y el lunes otro dejará el concurso.

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