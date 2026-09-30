Graves acusaciones: Joaquín Levinton fue denunciado por una ex pareja por presuntos abusos y violencia

Recientemente, se dio a conocer en LAM por América que una mujer, quien solicitó resguardar su identidad bajo la inicial "P", se presentó en la Comisaría Vecinal 2-B del barrio porteño de Recoleta, para denunciar formalmente al cantante Joaquín Levinton por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia física y violencia psicológica.

Según se reveló, la denunciante mantuvo un vínculo sentimental informal con el líder de la banda Turf durante un período de cinco años, entre 2015 y 2020.

Así, en la exposición policial, la mujer relató haber sido sometida a repetidas situaciones de sometimiento y agresión durante el tiempo que duró la relación.

El acta labrada en la sede policial da cuenta de un confuso panorama respecto de la dinámica de pareja.

Entonces, según expuso la denunciante, durante ese periodo sufrió reiterados hechos de violencia verbal y psicológica, además de haber sido forzada a consumir sustancias, específicamente cocaína, y sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La presentación señala además que el músico registraba de manera fílmicamente estas situaciones en video, impartiéndole indicaciones estrictas sobre cómo debía comportarse en dichas grabaciones. La mujer argumentó ante las autoridades que accedía a estos pedidos debido al estado de vulnerabilidad afectiva en el que se encontraba.

Allí, entre los episodios más severos detallados en el expediente figura un hecho de violencia física directa.

Según su testimonio, en una oportunidad en la que intentó retirarse de la vivienda del cantante en medio de un encuentro social, el denunciado la habría tomado con fuerza del cuello con intenciones de ahorcarla, logrando ella zafarse y huir del lugar.

Vale destacar que, este expediente cuenta con un antecedente judicial previo.

En el escrito consta que la víctima había radicado una primera denuncia penal en el año 2022, de la cual terminó desistiendo en su momento tras un pedido explícito del propio cantante al enterarse de la acción en su contra.

El disparador para impulsar de forma definitiva la causa ocurrió en los últimos días, cuando la mujer halló archivos con registros audiovisuales de la época. Tras enviarle el material al músico y advertirle que acudiría nuevamente a la Justicia, el denunciado optó por bloquearla de sus vías de contacto, lo que la llevó a concretar la ratificación formal de la denuncia en la Comisaría Vecinal.

A la par de la acción judicial, la denunciante hizo circular un mensaje de voz en el que expresó el temor que le genera el rechazo público o la reacción de los seguidores del artista, dado el perfil carismático y popular del acusado.

“No busco ensuciar ni dañar la imagen de nadie que no se lo merezca, pero es una persona que todo el mundo quiere y no saben lo que es en verdad. Me da mucha impotencia que la gente lo quiera cuando no conocen ese costado que existe”, manifestó la mujer.

Finalmente, se supo que, la investigación quedará bajo la órbita de una fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se dispondrán las pericias correspondientes sobre los dispositivos electrónicos, el análisis de las actuaciones previas y las eventuales citaciones a las partes implicadas.