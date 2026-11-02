Gritos, llantos y escándalo en el programa de Andy

El sábado salió finalmente al aire la emisión de “PH” que venía precedida por el escándalo. Antes de su estreno ya se hablaba de la fuerte pelea entre Santi Maratea y la China Ansa, desatada por una pregunta sobre una de las colectas del influencer. Y finalmente se supo que pasó.

Ansa, panelista y actual participante de “MasterChef Celebrity”, le propuso a Maratea un juego de roles: “Si vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”. El influencer dijo que no encontraba motivos de reclamo porque, según él, siempre se cumplieron todos los objetivos. “Le diría ‘gracias’. ¿Es muy descabellada mi respuesta?”, agregó.

La China, sin embargo, volvió sobre el tema y mencionó la colecta para el refugio de perros, cuya historia, planteó, había quedado inconclusa. Ahí cambió el clima. “¿Vos sos periodista, no?”, la interpeló Maratea, y fue más allá: “Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas”. Ansa intentó bajar el tono, aclaró que solo estaba preguntando y que no lo acusaba de nada, y defendió el trabajo que había hecho para conocer el recorrido de la iniciativa. “¿Qué trabajo hiciste, perdón?”, retrucó él.

La discusión siguió escalando hasta los gritos, frente a un Andy Kusnetzoff que no salía de su asombro. “La primera pregunta que hiciste la respondí y la segunda también. Pero seguiste un poco más allá, China. Tampoco nos hagamos los inocentes”, le reprochó Maratea, que remató con una advertencia: “No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano”. Ella negó haberse arrepentido y explicó que su idea era darle la oportunidad de decir algo positivo sobre sus campañas.

La tensión obligó a frenar momentáneamente la grabación, y el propio Kusnetzoff reconoció después que fue una de las situaciones más extrañas que vivió en el programa. La grabación continuó, y los dos dicen que todo quedó bien.