Gritos y filosas discusiones: se definió el tercer puesto de Gran Hermano y quedaron dos jugadoras que van por el triunfo

A sólo días del esperado final de Gran Hermano Generación Dorada, el reality vivió una noche determinante.

En una definición ajustada, el público eligió a la participante que ocupó el tercer puesto del podio.

Así, la jugadora eliminada quedó en la puerta de la definición del miércoles, aunque no se fue con las manos vacías: se aseguró un premio de diez millones de pesos.

La primera en salir de la placa entre las tres finalistas fue Yipio.

La uruguaya aseguró su lugar en la última instancia y celebró entre lágrimas agradeciendo a quienes la votaron.

Aquí, recordamos que, la participante se adjudicó dos viviendas, ya que había obtenido una durante un desafío de la casa y sumó otra por acceder a la definición directa.

En los instantes previos al anuncio decisivo, la tensión afectó la convivencia en el estudio y la casa.

Solange Abraham sorprendió a Charlotte Caniggia al preguntarle: "¿Vos querías un versus?". El comentario molestó a la mediática, quien prefirió alejarse al jardín para compartir la alegría junto a Yipio antes de escuchar la resolución final de la votación.

Con un récord absoluto de participación de los espectadores, Santiago del Moro anunció que Charlotte Caniggia debía abandonar el certamen.

La mediática abrazó a la uruguaya y le expresó su cariño, mientras los gritos de Solange sonaban de fondo. Al cruzar la puerta de salida, la hija de Mariana Nannis prefirió no despedirse de la concursante tucumana y salir en paz.

Al momento de la despedida, el Big le dedicó un mensaje especial: "Hermosa Charlotte, muy ganadora. Salís siendo una ganadora. Quiero agradecer tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenés y, por sobre todas las cosas, que tuve en mi casa a una gran persona. Te voy a recordar siempre".

Charlotte expresó sus palabras finales ante las cámaras: "Gracias por esta gran oportunidad. Llegué bastante lejos y no me tenía fe. Ojalá gane Yipio. Gracias a quienes me bancaron siempre. Gracias por todo". La jugadora concluyó su participación con una frase que la define: "La felicidad siempre".

Tras la salida de la mediática, el clima dentro de la casa continuó tenso con un fuerte cruce a los gritos entre las dos finalistas por el festejo de Solange ante la salida de Charlotte.

Por último, Yipio se retiró a la habitación para hablarle a las cámaras, mientras Solange continuó gritando en el comedor, hasta que ambas decidieron encerrarse en dormitorios separados.