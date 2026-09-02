Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (3D).- 16:20, 22:35
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:15, 19:25
La noche del demonio: están entre nosotros (cast.).- 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:05
La noche del demonio: están entre nosotros (subt.).- 23:15
Impacto Mortal (cast.).- 18:20
Impacto Mortal (subt.).- 23
Minions y monstruos (cast.).- 16:20
Toy Story 5 (cast.).- 12, 14:10, 20:35
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
La Odisea (subt.).- 15, 18:25, 21:55
La Odisea (subt.) (4D).- 18:55
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D)+(3D).- 13:05, 16
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12:10
Harry Potter y la Piedra Filosofal (cast.) (4D).- 19:10
Harry Potter y la Piedra Filosofal (subt.).- 22:20
Yo, Narciso (cast.).- 12:40, 14:50, 17, 22:30
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (3D).- 16:20, 22:35
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:15, 19:25
La noche del demonio: están entre nosotros (cast.).- 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:05
La noche del demonio: están entre nosotros (subt.).- 23:15
Impacto Mortal (cast.).- 18:20
Impacto Mortal (subt.).- 23
Minions y monstruos (cast.).- 16:20
Toy Story 5 (cast.).- 12, 14:10, 20:35
CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
Sólo por una noche (cast.).- 16:15, 18
Sólo por una noche (subt.).- 20:10, 23:15
Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 12, 15, 22:25
La invitación (subt.).- 18:50, 21:05
Los colores del tiempo (subt.).- 16:20
Moana (cast.).- 12
Toy Story 5 (cast.).- 14:15
Yo, Narciso (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
La Odisea (cast.).- 18:50, 22:15
Minions y monstruos (cast.) (3D).- 14:15
Minions y monstruos (cast.).- 12:15
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
La Odisea (subt.) (Atmos).- 18:50
La Odisea (cast.).- 15:20
La Odisea (subt.).- 12, 21:55
Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 18:40
Spider-Man: Un nuevo día (subt.) (Atmos).- 22:20
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).- 12:40, 15:50
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:40
Coyote contra Acme (subt.).- 20:50
Yo, Narciso (cast.).- 23
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