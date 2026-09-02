Guía de cines

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Por Redacción

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (3D).- 16:20, 22:35

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:15, 19:25

La noche del demonio: están entre nosotros (cast.).- 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:05

La noche del demonio: están entre nosotros (subt.).- 23:15

Impacto Mortal (cast.).- 18:20

Impacto Mortal (subt.).- 23

Minions y monstruos (cast.).- 16:20

Toy Story 5 (cast.).- 12, 14:10, 20:35

CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

La Odisea (subt.).- 15, 18:25, 21:55

La Odisea (subt.) (4D).- 18:55

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D)+(3D).- 13:05, 16

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12:10

Harry Potter y la Piedra Filosofal (cast.) (4D).- 19:10

Harry Potter y la Piedra Filosofal (subt.).- 22:20

Yo, Narciso (cast.).- 12:40, 14:50, 17, 22:30

CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (3D).- 16:20, 22:35

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:15, 19:25

La noche del demonio: están entre nosotros (cast.).- 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:05

La noche del demonio: están entre nosotros (subt.).- 23:15

Impacto Mortal (cast.).- 18:20

Impacto Mortal (subt.).- 23

Minions y monstruos (cast.).- 16:20

Toy Story 5 (cast.).- 12, 14:10, 20:35

CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

Sólo por una noche (cast.).- 16:15, 18

Sólo por una noche (subt.).- 20:10, 23:15

Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 12, 15, 22:25

La invitación (subt.).- 18:50, 21:05

Los colores del tiempo (subt.).- 16:20

Moana (cast.).- 12

Toy Story 5 (cast.).- 14:15

Yo, Narciso (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40

La Odisea (cast.).- 18:50, 22:15

Minions y monstruos (cast.) (3D).- 14:15

Minions y monstruos (cast.).- 12:15

CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

La Odisea (subt.) (Atmos).- 18:50

La Odisea (cast.).- 15:20

La Odisea (subt.).- 12, 21:55

Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 18:40

Spider-Man: Un nuevo día (subt.) (Atmos).- 22:20

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).- 12:40, 15:50

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:40

Coyote contra Acme (subt.).- 20:50

Yo, Narciso (cast.).- 23

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