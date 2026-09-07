Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Coyote contra Acme (subt.).- 20:40
Pepita La Pistolera (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:15, 20:20, 22:50
El final de la Calle Oak (cast.).- 14, 16:10, 21
El final de la Calle Oak (subt.).- 23:10
La Guerra de los Últimos (cast.).- 18:20
La Guerra de los Últimos (subt.).- 20:40
Minions y Monstruos (cast.).- 12
Obsesión (cast.).- 23
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12:40, 14:40, 16:40
Sólo por una noche (cast.).- 18:40
Terminator 2: El Juicio Final (subt.).- 22:20
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
La invitación (subt.).- 12:15, 17:40, 20
La Odisea (subt.).- 14:25, 22:15
La Odisea (subt.) (4D).- 19:05
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D)+(3D).- 13:05, 16:05, 22:25
Los colores del tiempo (cast.).- 18:20
Yo, Narciso (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 20:55, 23:10
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (3D).- 14:45, 20:25
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 17:35, 22:50
Yo, Narciso (cast.).- 14:10, 18:30, 20:40, 23:15
Toy Story 5 (cast.).- 12, 16:20
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:05
La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
La Odisea (subt.) (Atmos).- 18:50, 22:20
La Odisea (subt.).- 22:20
La Odisea (cast.).- 15:20
Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 18:40, 21:55
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).- 12:40, 15:50
Toy Story 5 (cast.).- 14:15
Zona Cero (cast.).- 12, 16:15, 20:55
Zona Cero (subt.) 18:35, 23:15
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