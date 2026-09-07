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Guía de cines

Por Redacción

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).- 20:40

Pepita La Pistolera (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:15, 20:20, 22:50

El final de la Calle Oak (cast.).- 14, 16:10, 21

El final de la Calle Oak (subt.).- 23:10

La Guerra de los Últimos (cast.).- 18:20

La Guerra de los Últimos (subt.).- 20:40

Minions y Monstruos (cast.).- 12

Obsesión (cast.).- 23

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12:40, 14:40, 16:40

Sólo por una noche (cast.).- 18:40

Terminator 2: El Juicio Final (subt.).- 22:20

CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

La invitación (subt.).- 12:15, 17:40, 20

La Odisea (subt.).- 14:25, 22:15

La Odisea (subt.) (4D).- 19:05

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D)+(3D).- 13:05, 16:05, 22:25

Los colores del tiempo (cast.).- 18:20

Yo, Narciso (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 20:55, 23:10

CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (3D).- 14:45, 20:25

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 17:35, 22:50

Yo, Narciso (cast.).- 14:10, 18:30, 20:40, 23:15

Toy Story 5 (cast.).- 12, 16:20

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12:40, 14:45, 16:50, 18:55, 21:05

La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15

CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

La Odisea (subt.) (Atmos).- 18:50, 22:20

La Odisea (subt.).- 22:20

La Odisea (cast.).- 15:20

Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 18:40, 21:55

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).- 12:40, 15:50

Toy Story 5 (cast.).- 14:15

Zona Cero (cast.).- 12, 16:15, 20:55

Zona Cero (subt.) 18:35, 23:15

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