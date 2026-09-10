Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).- 20:40

Pepita La Pistolera (cast.).- 12, 15:50, 18, 20:10, 22:50

El heladero (cast.).- 14:05, 18:40

El heladero (subt.).- 23:10

Oasis: Don’t Look Back In Anger (subt.).- 22:20

La Guerra de los Últimos (subt.).- 20:25

La Guerra de los Últimos (cast.).- 18:20

Obsesión (cast.).- 22:50

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12:40, 14:40, 16:40

El final de la Calle Oak (cast.).- 14, 16:10, 21

Minions y Monstruos (cast.).- 12

CINEMA CITY

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

La Odisea (cast.).- 12, 21:50

La Odisea (subt.) (4D).-19:05

Yo, Narciso (cast.).- 13, 15:10, 17:20, 19:30, 23

Minions y Monstruos (cast.) (4D)+(3D).- 14:10

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D)+(3D).- 16:20, 22:25

Toy Story 5 (cast.) (4D)+(3D).- 12

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 18

Los colores del tiempo (subt.).- 15:20, 20:20

CINEMA OCHO

(8 Nº 723 - Te. 423-5456)

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30, 23:15

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (3D).- 14:45, 20:25

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 17:35, 22:40

Backrooms (cast.).- 22:50

Código: Venganza (cast.).- 14:10

Código: Venganza (subt.).- 20:40

Toy Story 5 (cast.).- 12, 16:20, 18:30

CINEMA PARADISO

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

La negociación (subt.).- 21

La Odisea (cast.).- 12:30

Sólo por una noche (cast.).- 16:10

Sólo por una noche (subt.).- 23:15

Terminator 2: El Juicio Final (subt.).- 23:10

Una quinta en Portugal (subt.).- 18:20

Hechizo de amor La magia continúa (cast.).- 12:20, 17:30

Hechizo de amor La magia continúa (subt.).- 14:55, 20:10, 22:50

La invitación (subt.).- 16:30, 18:50, 21:05

Moana (cast.).- 12

Toy Story 5 (cast.).- 14:15

Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 14:15

Minions y Monstruos (cast.).- 12:15

Yo, Narciso (cast.).- 16:20, 18:30, 20:40, 22:50

CINEMA ROCHA

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

La Odisea (subt.) (Atmos).- 22:20

La Odisea (subt.) (Atmos).- 18:50

La Odisea (cast.).- 15:20

La Odisea (subt.).- 12

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).- 12:40, 15:50

Spider-Man: Un Nuevo Día (subt.).- 21:55

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (cast.).- 12, 14:10, 16:20

Zona Cero (cast.).- 18:35, 20:55

Zona Cero (subt.).- 23:15