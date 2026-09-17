Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Coyote contra Acme (subt.).- 20:40
Pepita La Pistolera (cast.).- 12, 15:50, 18, 20:10, 22:50
El heladero (cast.).- 14:05
El heladero (subt.).- 23:10
Oasis: Don’t Look Back In Anger (subt.).- 22:20
La guerra de los últimos (subt.).- 20:40
La guerra de los últimos (cast.).- 18:20
Obsesión (cast.).- 23:10
One Piece: La Película (subt.).- 18, 19:20
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12, 14, 16
El final de la Calle Oak (cast.).- 14, 16:10, 21
Toy Story 5 (cast.).- 12
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
La Odisea (cast.).- 12, 21:50
Yo, Narciso (cast.).- 13, 15:10, 17:20, 19:30, 20:20, 22:40
Resident Evil: Noche Cero (cast.) (4D).- 12, 16:40, 21:20
Resident Evil: Noche Cero (subt.) (4D).- 23:10
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D)+(3D).- 13:50
Spider-Man: Un nuevo día (subt.) (4D)+(3D).- 18:30
El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 18
Los colores del tiempo (subt.).- 15:20
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
Resident Evil: Noche Cero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40
Resident Evil: Noche Cero (subt.).- 18:30, 23
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30, 23:15
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 14:45, 17:35, 20:25, 22:40
CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
La negociación (subt.).- 21
La Odisea (cast.).- 12:45
Backrooms (cast.).- 23:10
Sólo por una noche (cast.).- 16:10
Una quinta en Portugal (subt.).- 18:20
El árbol mágico (subt.).- 14:55, 18:50
Hechizo de amor: La magia continúa (cast.).- 12:20, 17:30
Hechizo de amor: La magia continúa (subt.).- 20:10, 22:50
La invitación (subt.).- 16:30, 21:05
Moana (cast.).- 12
Sólo Por Una Noche (subt.).- 23:15
Toy Story 5 (cast.).- 14:15
Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 14:15
Minions y Monstruos (cast.).- 12:15
Tres Adioses (subt.).- 16:20, 20:40
Yo, Narciso (cast.).- 18:30, 22:50
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
La Odisea (subt.) (Atmos).- 18:50, 22:20
La Odisea (cast.).- 15:20
La Odisea (subt.).- 12
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).- 12:40, 15:50
Spider-Man: Un Nuevo Día (subt.).- 18:40, 21:55
Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (cast.).- 12, 14:10
Toy Story 5 (cast.).- 16:20
Zona Cero (cast.).- 18:35, 20:55
Zona Cero (subt.).- 23:15
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