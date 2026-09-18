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Guía de cines

Por Redacción

CinemA San MArtin

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).- 20:40

Pepita La Pistolera (cast.).- 12, 15:50, 18, 20:10, 22:50

El heladero (cast.).- 14:05

El heladero (subt.).- 23:10

Oasis: Don’t Look Back In Anger (subt.).- 22:20

La guerra de los últimos (subt.).- 20:40

La guerra de los últimos (cast.).- 18:20

Obsesión (cast.).- 23:10

One Piece: La Película (subt.).- 18, 19:20

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12, 14, 16

El final de la Calle Oak (cast.).- 14, 16:10, 21

Toy Story 5 (cast.).- 12

CinemA City

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

La Odisea (cast.).- 12, 21:50

Yo, Narciso (cast.).- 13, 15:10, 17:20, 19:30, 20:20, 22:40

Resident Evil: Noche Cero (cast.) (4D).- 12, 16:40, 21:20

Resident Evil: Noche Cero (subt.) (4D).- 23:10

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D)+(3D).- 13:50

Spider-Man: Un nuevo día (subt.) (4D)+(3D).- 18:30

Código: Venganza (subt.).- 18

Los colores del tiempo (subt.).- 15:20

CinemA Ocho

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Resident Evil: Noche Cero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40

Resident Evil: Noche Cero (subt.).- 18:30, 23

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30

La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 14:45, 17:35, 20:25, 22:40

CinemA Paradiso

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

La negociación (subt.).- 21

La Odisea (cast.).- 12:45

Scary Movie: Terroríficamente incorrecta (cast.).- 23:10

Sólo por una noche (cast.).- 16:10

Una quinta en Portugal (subt.).- 18:20

El árbol mágico (subt.).- 14:55, 18:50

Hechizo de amor: La magia continúa (cast.).- 12:20, 17:30

Hechizo de amor: La magia continúa (subt.) 20:10, 22:50

La invitación (subt.).- 16:30, 21:05

Moana (cast.).- 12

Terminator 2: El Juicio Final (cast.).- 23:15

Toy Story 5 (cast.).- 14:15

Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 14:15

Minions y Monstruos (cast.).- 12:15

Tres Adioses (subt.).- 16:20, 20:40

Yo, Narciso (cast.).- 18:30, 22:50

CinemA Rocha

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

La Odisea (subt.) (Atmos).- 18:50

La Odisea (cast.).- 15:20

La Odisea (subt.).- 12, 21:55

Michael (subt.) (Atmos).- 22:20

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).- 12:40, 15:50

Spider-Man: Un Nuevo Día (subt.).- 18:40

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (cast.).- 12, 14:10

Toy Story 5 (cast.).- 16:20

Zona Cero (cast.).- 18:35, 20:55

Zona Cero (subt.).- 23:15

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