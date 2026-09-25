Guía de cines

CinemA San MArtin
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Avengers: Endgame (cast.).- 12, 15:30, 19, 22:30
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Coyote contra Acme (subt.).- 20:40, 22:50
El final de la Calle Oak (cast.).- 21
La guerra de los últimos (subt.).- 22:40
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12, 14, 16
Pepita La Pistolera (cast.).- 18:20, 20:50
Bajo tus pies (cast.).- 23
La isla olvidada (cast.).- 12:10, 14:20, 16:30, 18:40
CinemA City
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
La Odisea (cast.).- 21:50
La Odisea (subt.).- 12:20
Yo, Narciso (cast.).- 13, 15:10, 17:20, 19:30, 20:20
Avengers: Endgame (cast.) (4D)+(3D).- 22:30
Avengers: Endgame (subt.) (4D)+(3D).- 18:50
Resident Evil: Noche Cero (cast.) (4D).- 12:20, 14:30, 16:40
Resident Evil: Noche Cero (cast.).- 18:15, 22:35
Los colores del tiempo (subt.).- 15:40
CinemA Ocho
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Resident Evil: Noche Cero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40
Resident Evil: Noche Cero (subt.).- 18:30, 23
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30
La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 14:45, 17:35, 20:25, 22:40
CinemA Paradiso
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
El corazón de la bestia (cast.).- 14:10, 18:40
El corazón de la bestia (subt.).- 12, 16:25, 20:55, 23:15
Hechizo de amor: La magia continúa (cast.).- 18:20
Hechizo de amor: La magia continúa (subt.).- 20:55, 23:10
La isla olvidada (cast.).- 12, 14:05, 16:10
La invitación (subt.).- 16:40, 18:50, 21
Su propio infierno (subt.).- 23:10
Toy Story 5 (cast.).- 12:20, 14:30
El último gran golpe (subt.).- 15:45, 17:50, 19:55
La Odisea (subt.).- 22:05
Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 13:50
Minions y Monstruos (cast.).- 12
CinemA Rocha
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Avengers: Endgame (Reestreno) (subt.) (Atmos Infinity Vision).- 18:30, 22:10
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).- 12, 15:10
Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 18:40, 21:55
La Odisea (cast.).- 12, 18:35, 21:55
La Odisea (subt.).- 15:20
Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (cast.).- 12
Toy Story 5 (cast.).- 16:20
Zona Cero (cast.).- 14:10
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