Guía de cines

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Por Redacción

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Avengers: Endgame (cast.).- 12, 15:30, 19, 22:30

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).- 20:40, 22:50

El final de la Calle Oak (cast.).- 21

La guerra de los últimos (subt.).- 22:40

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12, 14, 16

Pepita La Pistolera (cast.).- 18:20, 20:50

Bajo tus pies (cast.).- 23

La isla olvidada (cast.).- 12:10, 14:20, 16:30, 18:40

CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Resident Evil: Noche Cero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40

Resident Evil: Noche Cero (subt.).- 18:30, 23

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30,

La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 14:45, 17:35, 20:25, 22:40

CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)

Resident Evil: Noche Cero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40

Resident Evil: Noche Cero (subt.).- 18:30, 23

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30,

La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 14:45, 17:35, 20:25, 22:40

CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

El corazón de la bestia (cast.).- 14:10, 18:40

El corazón de la bestia (subt.).- 12, 16:25, 20:55, 23:15

Hechizo de amor: La magia continúa (cast.).- 18:20

Hechizo de amor: La magia continúa (subt.).- 20:55, 23:10

La isla olvidada (cast.).- 12, 14:05, 16:10

La invitación (subt.).- 16:40, 18:50, 21

Su propio infierno (subt.).- 23:10

Toy Story 5 (cast.).- 12:20, 14:30

El último gran golpe (subt.).- 15:45, 17:50, 19:55

La Odisea (subt.).- 22:05

Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 13:50

Minions y Monstruos (cast.).- 12

CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Avengers: Endgame (cast.) (Atmos Infinity Vision).- 18:30

Avengers: Endgame (subt.) (Atmos Infinity Vision).- 22:10

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (Atmos).- 12, 15:10

Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 18:40, 21:55

La Odisea (cast.).- 12

La Odisea (subt.).- 15:20

Linkin Park: Unshatter (subt.).- 20:40

Zona Cero (cast.).- 18:35, 22:40

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (cast.).- 12

Toy Story 5 (cast.).- 16:20

Zona Cero (cast.).- 14:10

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