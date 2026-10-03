Guía de cines

CinemA San MArtin

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).- 20:40

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:10, 18:05, 22:50

Escondida en mi cabeza (cast.).- 16:20, 20:40, 22:50

Vertigo 2: Punto muerto (cast.).- 14:10, 18:30, 23:15

El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12, 14, 16

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40

Guardianes del Museo 2 (cast.).- 12:10, 14:20, 16:30

Pepita La Pistolera (cast.).- 20:50

Relajadas y muy peligrosas (cast.).- 18:40

CinemA City

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Verity: La Sombra Del Engaño (cast HD).- 15:30 - 23

Verity: La Sombra Del Engaño (subt HD).- 13 - 18 - 20:30

Avengers: Endgame (subt) (4D+3D) .- 22:40

Avengers: Endgame (cast 4D + 3D).- 19:05

La Odisea (cast HD).- 21:50

Yo, Narciso (cast HD).- 13:00 - 15:10 - 17:20 19:30

CinemA Ocho

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12:30, 17:30, 20

Verity: La sombra del engaño (subt.).- 15, 22:30

Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40

Resident Evil: Noche cero (subt.).- 18:30, 23

La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 14:45, 17:35, 20:25

CinemA Paradiso

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

Digger (cast.).- 14:35, 19:55

Digger (subt.).- 12, 17:15, 22:25

La invitación (subt.).- 16, 18, 20

La Odisea (subt.).- 22:10

Toy Story 5 (cast.).- 12, 14

Hangar Rojo (cast.).- 18:25, 22:40

Hechizo de amor: La magia continúa (subt.).- 20:10

La isla olvidada (cast.).- 12 - 14- 16

Los colores del tiempo (subt.).- 16

El corazón de la bestia (cast.).- 18:40

El corazón de la bestia (subt.).- 12, 16:25, 20:55, 23:15

Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 14:10

CinemA Rocha

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Avengers: Endgame (cast.) (Atmos) (Infinity Vision).- 18:45

Avengers: Endgame (subt) (Atmos) (Infinity Vision).- 18:45

Digger (subt.) (Atmos).- 16, 22:15

Digger (cast.).- 18:40

La Odisea (cast.).- 12 - 18:40 - 22:00

Linkin Park: Unshatter (subt, HD).- 16:20

La Odisea (subt.).- 15:20 - 21:10

Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 13:20