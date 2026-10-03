Guía de cines

CinemA San MArtin
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 16:20, 18:30
Coyote contra Acme (subt.).- 20:40
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:10, 18:05, 22:50
Escondida en mi cabeza (cast.).- 16:20, 20:40, 22:50
Vertigo 2: Punto muerto (cast.).- 14:10, 18:30, 23:15
El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12, 14, 16
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40
Guardianes del Museo 2 (cast.).- 12:10, 14:20, 16:30
Pepita La Pistolera (cast.).- 20:50
Relajadas y muy peligrosas (cast.).- 18:40
CinemA City
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Verity: La Sombra Del Engaño (cast HD).- 15:30 - 23
Verity: La Sombra Del Engaño (subt HD).- 13 - 18 - 20:30
Avengers: Endgame (subt) (4D+3D) .- 22:40
Avengers: Endgame (cast 4D + 3D).- 19:05
La Odisea (cast HD).- 21:50
Yo, Narciso (cast HD).- 13:00 - 15:10 - 17:20 19:30
CinemA Ocho
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12:30, 17:30, 20
Verity: La sombra del engaño (subt.).- 15, 22:30
Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40
Resident Evil: Noche cero (subt.).- 18:30, 23
La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 14:45, 17:35, 20:25
CinemA Paradiso
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
Digger (cast.).- 14:35, 19:55
Digger (subt.).- 12, 17:15, 22:25
La invitación (subt.).- 16, 18, 20
La Odisea (subt.).- 22:10
Toy Story 5 (cast.).- 12, 14
Hangar Rojo (cast.).- 18:25, 22:40
Hechizo de amor: La magia continúa (subt.).- 20:10
La isla olvidada (cast.).- 12 - 14- 16
Los colores del tiempo (subt.).- 16
El corazón de la bestia (cast.).- 18:40
El corazón de la bestia (subt.).- 12, 16:25, 20:55, 23:15
Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 14:10
CinemA Rocha
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Avengers: Endgame (cast.) (Atmos) (Infinity Vision).- 18:45
Avengers: Endgame (subt) (Atmos) (Infinity Vision).- 18:45
Digger (subt.) (Atmos).- 16, 22:15
Digger (cast.).- 18:40
La Odisea (cast.).- 12 - 18:40 - 22:00
Linkin Park: Unshatter (subt, HD).- 16:20
La Odisea (subt.).- 15:20 - 21:10
Spider-Man: Un nuevo día (subt.).- 13:20
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