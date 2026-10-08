Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 18:30, 20:40

Madre siniestra (subt.).- 16:20, 22:50

A cualquier precio (subt.).- 18:30, 22:50

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).- 20:40

Vertigo 2: Punto Muerto (cast.).- 14:10

El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 14:20, 18:05

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12, 14, 16

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40

Guardianes del Museo 2 (cast.).- 12:10, 16:30

Pepita La Pistolera (cast.).- 20:50

Vertigo 2: Punto Muerto (cast.).- 23:15

CINEMA CITY

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Verity: La sombra del engaño (cast.).- 15:30, 23

Verity: La sombra del engaño (subt.).- 13, 18, 20:30

Avengers: Endgame (cast.) (4D)+(3D) (Infinity Vision).- 19

Avengers: Endgame (subt.) (4D)+(3D) (Infinity Vision).- 22:30

Cars (cast.) (4D).- 12, 14:20, 16:40

Cars (cast.).- 13, 15:30, 18

Yo, Narciso (cast.).- 20:30, 22:50

CINEMA OCHO

(8 Nº 723 - Te. 423-5456)

Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12:30, 17:30, 20

Verity: La sombra del engaño (subt.).- 15, 22:30

Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40

Resident Evil: Noche cero (subt.).- 18:30, 23

La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 14:45, 17:35, 20:25

CINEMA PARADISO

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

Digger (subt.).- 16:20, 20

Digger (cast.).- 13

La invitación (subt.).- 16, 18

La Odisea (subt.).- 22:30

Toy Story 5 (cast.).- 12, 14

La casa (cast.).- 12, 14:10, 19, 21:05, 23:10

La isla olvidada (cast.).- 12, 14

La vida es así (subt.).- 18:25, 20:40, 23:05

Yo, Narciso (cast.).- 16

El corazón de la bestia (cast.).- 18:20

El corazón de la bestia (subt.).- 16, 20:35, 22:55

CINEMA ROCHA

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Avengers: Endgame (cast.) (Atmos) (Infinity Vision).- 18:45

Avengers: Endgame (subt.) (Atmos) (Infinity Vision).- 22:10

La Odisea (cast.) (Atmos).- 12

La Odisea (subt.) (Atmos).- 15:20

La Odisea (subt.).- 18

Digger (subt.).- 22:40

Hope (subt.).- 16:30, 19:30

Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 14:25

Minions y Monstruos (cast.).- 12:20

Madre siniestra (cast.).- 12, 16, 23:15

Madre siniestra (subt.).- 14, 21:20