Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 18:30, 20:40
Madre siniestra (subt.).- 16:20, 22:50
A cualquier precio (subt.).- 18:30, 22:50
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 16:20, 18:30
Coyote contra Acme (subt.).- 20:40
Vertigo 2: Punto Muerto (cast.).- 14:10
El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 14:20, 18:05
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12, 14, 16
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40
Guardianes del Museo 2 (cast.).- 12:10, 16:30
Pepita La Pistolera (cast.).- 20:50
Vertigo 2: Punto Muerto (cast.).- 23:15
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Verity: La sombra del engaño (cast.).- 15:30, 23
Verity: La sombra del engaño (subt.).- 13, 18, 20:30
Avengers: Endgame (cast.) (4D)+(3D) (Infinity Vision).- 19
Avengers: Endgame (subt.) (4D)+(3D) (Infinity Vision).- 22:30
Cars (cast.) (4D).- 12, 14:20, 16:40
Cars (cast.).- 13, 15:30, 18
Yo, Narciso (cast.).- 20:30, 22:50
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12:30, 17:30, 20
Verity: La sombra del engaño (subt.).- 15, 22:30
Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40
Resident Evil: Noche cero (subt.).- 18:30, 23
La noche del Demonio: Están entre nosotros (subt.).- 23:15
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 12, 14:45, 17:35, 20:25
CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
Digger (subt.).- 16:20
Digger (cast.).- 13
Always Lalisa (subt.).- 20
La invitación (subt.).- 16, 18
La Odisea (subt.).- 22:30
Toy Story 5 (cast.).- 12, 14
La casa (cast.).- 12, 14:10, 19, 21:05, 23:10
La isla olvidada (cast.).- 12, 14
La vida es así (subt.).- 18:25, 20:40, 23:05
Yo, Narciso (cast.).- 16
El corazón de la bestia (cast.).- 18:20
El corazón de la bestia (subt.).- 16, 20:35, 22:55
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Avengers: Endgame (cast.) (Atmos) (Infinity Vision).- 18:45
Avengers: Endgame (subt.) (Atmos) (Infinity Vision).- 22:10
La Odisea (cast.) (Atmos).- 12
La Odisea (subt.) (Atmos).- 15:20
La Odisea (subt.).- 18
Digger (subt.).- 22:40
Hope (subt.).- 16:30, 19:30
Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 14:25
Minions y Monstruos (cast.).- 12:20
Madre siniestra (cast.).- 12, 16, 23:15
Madre siniestra (subt.).- 14, 21:20
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