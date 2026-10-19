Guía de cines

CinemA San MArtin

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40

Madre siniestra (subt.).- 22:50

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).- 20:40

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 18:05, 22:50

El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15

Escuela de monstruos (cast.).- 12, 14:20

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 14, 16

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40

Guardianes del museo 2 (cast.).- 12:10, 16:30

Quiero tu sexo (cast.).- 18:40, 20:45

Quiero tu sexo (subt.).- 22:50

CinemA City

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

La caída de la ballena (cast.).- 12, 16:35

La caída de la ballena (subt.).- 21:10

La caída de la ballena (cast.) (4D).- 18:50

La caída de la ballena (subt.) (4D).- 23:15

Street Fighter (cast.).- 18:50

Street Fighter (subt.).- 14:15, 23:20

Street Fighter (cast.) (4D).- 16:30, 21

Cars (cast.) (4D).- 12, 14:15

Cars (cast.).- 13, 15:30, 18

Los Juegos del Hambre: En llamas (subt.).- 20:30

Verity: La sombra del engaño (subt.).- 23:15

CinemA Ocho

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Street Fighter (cast.).- 12, 14:15, 16:30, 21:05

Street Fighter (subt.).- 18:50, 23:20

Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:20, 16:20, 21

Resident Evil: Noche cero (subt.).- 19:05, 23

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 14, 18:20

Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12, 16:50, 21:05, 23:15

CinemA Paradiso

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

Digger (subt.).- 16:20, 20

El corazón de la bestia (cast.).- 12, 18:20

El corazón de la bestia (subt.).- 16, 20:35, 22:55

La casa (cast.).- 12, 14:10, 16, 19, 21:05, 23:10

La invitación (subt.).- 14, 18

La Odisea (subt.).- 22:30

La isla olvidada (cast.).- 12, 14

La vida es así (subt.).- 16

Tiempos de ilusión (subt.).- 18:35, 20:55

Yo, Narciso (cast.).- 23:15

Toy Story 5 (cast.).- 12, 14

CinemA Rocha

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

La caída de la ballena (cast.) (Atmos).- 18:40, 23:15

La caída de la ballena (subt.) (Atmos).- 14:20, 16:35

Street Fighter (cast.) (Atmos).- 12

Street Fighter (subt.) (Atmos).- 20:55

Digger (subt.).- 22:40

Hope (subt.).- 16:30, 19:30

Minions y Monstruos (cast.) (3D).- 14:25

Minions y Monstruos (cast.).- 12:20

La Odisea (cast.).- 12

La Odisea (subt.).- 17:20

Madre siniestra (cast.).- 15:20, 22:40

Madre siniestra (subt.).- 20:40