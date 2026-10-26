Guía de cines

CinemA San MArtin

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40

Madre siniestra (subt.).- 22:50

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).- 20:40

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 16:10, 18:05, 22:50

El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15

Escuela de monstruos (cast.).- 12

Heidi: El rescate del lince (cast.).- 12:30, 14:20, 16:20

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 14:10

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40

Clayface (cast.).- 18:25

Clayface (subt.).- 20:45, 23:05

CinemA City

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

El poder de la red (cast.).- 14:15

El poder de la red (subt.).- 18:50, 23:20

Los otros (cast.).- 12, 16:35

Los otros (subt.).- 21:10

Clayface (cast.) (4D).- 12, 16:35

Clayface (subt.) (4D).- 21:05, 23:15

La caída de la ballena (cast.) (4D).- 18:40

La caída de la ballena (subt.).- 23

Street Fighter (cast.) (4D).- 14:10

Cars (cast.).- 13, 15:30, 18

Verity: La sombra del engaño (subt.).- 20:30

CinemA Ocho

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:20, 16:20, 21

Resident Evil: Noche cero (subt.).- 19:05, 23

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:45, 18:20

Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12, 16:50, 21:05, 23:15

Street Fighter (cast.).- 12, 16:25, 21

Terror en el Amazonas (cast.).- 14:20, 18:55, 23:15

CinemA Paradiso

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

Buenas vibraciones (subt.).- 18:20, 23:15

Digger (subt.).- 16:20, 20:05

El corazón de la bestia (cast.).- 12, 18:35

El corazón de la bestia (subt.).- 16:15, 20:50, 23:10

La casa (cast.).- 12, 14:10, 16:10, 19, 21:05, 23:10

La invitación (subt.).- 14:05

La Odisea (subt.).- 22:35

La isla olvidada (cast.).- 12

La vida es así (subt.).- 16

Minions y Monstruos (cast.).- 14

Que Dios perdona a todos (subt.).- 12, 18:35

Tiempos de ilusión (subt.).- 20:55

Toy Story 5 (cast.).- 14:10

CinemA Rocha

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Clayface (cast.) (Atmos).- 12, 16:25, 20:55

Clayface (subt.) (Atmos).- 14:10, 18:40, 23:15

¿Querés ser mi hijo? (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40

La caída de la ballena (subt.).- 20:50

La Odisea (cast.).- 12

La Odisea (subt.).- 17:35

Street Fighter (subt.).- 15:15, 23