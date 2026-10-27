Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Madre siniestra (subt.).- 22:50
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Coyote contra Acme (subt.).- 20:40
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 16:10, 18:05, 22:50
El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15
Escuela de monstruos (cast.).- 12
Heidi: El rescate del lince (cast.).- 12:30, 14:20, 16:20
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 14:10
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40
Clayface (cast.).- 18:25
Clayface (subt.).- 20:45, 23:05
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
El poder de la red (cast.).- 14:15
El poder de la red (subt.).- 18:50, 23:20
Los otros (cast.).- 12, 16:35
Los otros (subt.).- 21:10
Clayface (cast.) (4D).- 12, 16:35
Clayface (subt.) (4D).- 21:05, 23:15
La caída de la ballena (cast.) (4D).- 18:40
La caída de la ballena (subt.).- 23
Street Fighter (cast.) (4D).- 14:10
Cars (cast.).- 13, 15:30, 18
Verity: La sombra del engaño (subt.).- 20:30
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:20, 16:20, 21
Resident Evil: Noche cero (subt.).- 19:05, 23
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:45, 18:20
Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12, 16:50, 21:05, 23:15
Street Fighter (cast.).- 12, 16:25, 21
Terror en el Amazonas (cast.).- 14:20, 18:55, 23:15
CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
Buenas vibraciones (subt.).- 18:20, 23:15
Digger (subt.).- 16:20, 20:05
El corazón de la bestia (cast.).- 12, 18:35
El corazón de la bestia (subt.).- 16:15, 20:50, 23:10
La casa (cast.).- 12, 14:10, 16:10, 19, 21:05, 23:10
La invitación (subt.).- 14:05
La Odisea (subt.).- 22:35
La isla olvidada (cast.).- 12
La vida es así (subt.).- 16
Minions y Monstruos (cast.).- 14
Que Dios perdona a todos (subt.).- 12, 18:35
Tiempos de ilusión (subt.).- 20:55
Toy Story 5 (cast.).- 14:10
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Clayface (cast.) (Atmos).- 12, 16:25, 20:55
Clayface (subt.) (Atmos).- 14:10, 18:40, 23:15
¿Querés ser mi hijo? (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
La caída de la ballena (subt.).- 20:50
La Odisea (cast.).- 12
La Odisea (subt.).- 17:35
Street Fighter (subt.).- 15:15, 23
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