Guía de cines

CinemA San MArtin

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40

Madre siniestra (subt.).- 22:50

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Coyote contra Acme (subt.).- 20:40

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:10, 16:10, 18:05, 22:50

El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12:30, 14:20, 16:20

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40

Clayface (cast.).- 18:25

Estación Zombie (subt.).- 20:45

Pinocho Sin Cuerdas (cast.).- 23:05

CinemA City

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Cars (cast.).- 12:15, 14:40

Sensatez y sentimiento (subt.).- 14:45, 17:30, 20:15, 23

La Odisea (cast.) (4D).- 16

La Odisea (subt.) (4D).- 19:20

Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D).- 13

Spider-Man: Un nuevo día (subt.) (4D).- 22:35

Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12, 17:10, 19:40

Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 22:10

CinemA Ocho

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:20, 16:20, 21

Resident Evil: Noche cero (subt.).- 19:05, 23

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:45, 18:20

Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12, 16:50, 21:05, 23:15

La caja del Demonio (cast.).- 14:20, 18:55, 23:15

Street Fighter (cast.).- 12, 16:25, 21

CinemA Paradiso

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

Digger (subt.).- 16:20, 20:05, 22:35

El corazón de la bestia (cast.).- 12:15, 18:35

El corazón de la bestia (subt.).- 16:15, 20:50

La casa (cast.).- 12, 14:10, 16:10, 19, 21:05, 23:10

Tierra de mi padre (subt.).- 14:25, 18:20

La cena (cast.).- 18, 20:10

La Odisea (subt.).- 22:20

La vida es así (subt.).- 15:40

Minions y monstruos (cast.).- 12, 13:50

El poder de la red (subt.).- 23:10

Toy Story 5 (cast.).- 12, 14:10

CinemA Rocha

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Clayface (cast.) (Atmos).- 12, 16:15

Clayface (subt.) (Atmos).- 14:05, 21:05, 23:15

Wildwood: El Bosque Salvaje (subt.) (Atmos).- 18:25

La caída de la ballena (cast.).- 14, 18:10

La caída de la ballena (subt.).- 22:20

¿Querés ser mi hijo? (cast.).- 12, 16:10, 20:20, 22:10

La Odisea (cast.).- 12

La Odisea (subt.).- 15:20, 18:45