Guía de cines

CinemA San MArtin
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Madre siniestra (subt.).- 22:50
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Coyote contra Acme (subt.).- 20:40
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:10, 16:10, 18:05, 22:50
El final de la Calle Oak (cast.).- 20:15
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12:30, 14:20, 16:20
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 22:40
Clayface (cast.).- 18:25
Estación Zombie (subt.).- 20:45
Pinocho Sin Cuerdas (cast.).- 23:05
CinemA City
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Cars (cast.).- 12:15, 14:40
Sensatez y sentimiento (subt.).- 14:45, 17:30, 20:15, 23
La Odisea (cast.) (4D).- 16
La Odisea (subt.) (4D).- 19:20
Spider-Man: Un nuevo día (cast.) (4D).- 13
Spider-Man: Un nuevo día (subt.) (4D).- 22:35
Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12, 17:10, 19:40
Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 22:10
CinemA Ocho
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 14:20, 16:20, 21
Resident Evil: Noche cero (subt.).- 19:05, 23
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:45, 18:20
Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12, 16:50, 21:05, 23:15
La caja del Demonio (cast.).- 14:20, 18:55, 23:15
Street Fighter (cast.).- 12, 16:25, 21
CinemA Paradiso
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
Digger (subt.).- 16:20, 20:05, 22:35
El corazón de la bestia (cast.).- 12:15, 18:35
El corazón de la bestia (subt.).- 16:15, 20:50
La casa (cast.).- 12, 14:10, 16:10, 19, 21:05, 23:10
Tierra de mi padre (subt.).- 14:25, 18:20
La cena (cast.).- 18, 20:10
La Odisea (subt.).- 22:20
La vida es así (subt.).- 15:40
Minions y monstruos (cast.).- 12, 13:50
El poder de la red (subt.).- 23:10
Toy Story 5 (cast.).- 12, 14:10
CinemA Rocha
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Clayface (cast.) (Atmos).- 12, 16:15
Clayface (subt.) (Atmos).- 14:05, 21:05, 23:15
Wildwood: El Bosque Salvaje (subt.) (Atmos).- 18:25
La caída de la ballena (cast.).- 14, 18:10
La caída de la ballena (subt.).- 22:20
¿Querés ser mi hijo? (cast.).- 12, 16:10, 20:20, 22:10
La Odisea (cast.).- 12
La Odisea (subt.).- 15:20, 18:45
SUSCRIBITE a esta promo especial