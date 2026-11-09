Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Madre siniestra (subt.).- 22:50
El gato con sombrero (cast.) (3D).- 16:40
El gato con sombrero (cast.).- 12:20, 14:30
Entrega al límite (cast.).- 18:50
Entrega al límite (subt.).- 20:40
Sacrificio: Los elegidos (cast.).- 21
Sacrificio: Los elegidos (subt.).- 23:10
El final de la Calle Oak (cast.).- 21
La caja del Demonio (cast.).- 23:05
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:15, 16:30, 18:45, 22:50
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Cars (cast.).- 12:15, 14:40
Sensatez y sentimientos (subt.).- 14:45, 17:30, 20:15, 23
El gato con sombrero (cast.) (4D)+(3D).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Godzilla Minus Zero (cast.) (4D).- 20:40, 23:15
Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12, 17:10, 19:40
Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 22:10
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
El gato con sombrero (cast.) (3D).- 14:10
El gato con sombrero (cast.).- 12, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50
Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 21
Resident Evil: Noche cero (subt.).- 19:05, 23
Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:45, 17:20
Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12:30, 14:50, 16:50, 20:10
Verity: La sombra del engaño (subt.).- 22:35
CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
Digger (subt.).- 20:05, 22:35
El corazón de la bestia (cast.).- 12:15, 16:20
El corazón de la bestia (subt.).- 20:50
La casa (cast.).- 12, 14:10, 16:10, 20:45, 23:05
Tierra de mi padre (subt.).- 14:25, 18:20
La caída de la ballena (cast.).- 18:30
Babystar (cast.).- 18:30, 20:30
El gato con sombrero (cast.).- 12, 14:10, 16:20
La Odisea (subt.).- 22:30
El final de la Calle Oak (subt.).- 23:10
El gato con sombrero (cast.) (3D).- 18:35
La cena (subt.).- 16:15
Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12
Toy Story 5 (cast.).- 14:10
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Godzilla Minus Zero (cast.) (Atmos).- 12, 17:30
Godzilla Minus Zero (subt.) (Atmos).- 14:45, 20:15, 23
Clayface (cast.).- 12, 16:15, 18:35
Clayface (subt.).- 20:55, 23:15
La caída de la ballena (cast.).- 14:05
La Odisea (cast.).- 12, 19:50
¿Querés Ser Mi Hijo? (cast.).- 15:20, 17:35, 23:05
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