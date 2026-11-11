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Guía de cines

Por Redacción

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40

Madre siniestra (subt.).- 22:50

El gato con sombrero (cast.) (3D).- 16:40

El gato con sombrero (cast.).- 12:20, 14:30

Entrega al límite (cast.).- 18:50

Entrega al límite (subt.).- 20:40

Sacrificio: Los elegidos (cast.).- 21

Sacrificio: Los elegidos (subt.).- 23:10

El final de la Calle Oak (cast.).- 21

La caja del Demonio (cast.).- 23:05

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:15, 16:30, 18:45, 22:50

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Cars (cast.).- 12:15, 14:40

Sensatez y sentimientos (subt.).- 14:45, 17:30, 20:15, 23

El gato con sombrero (cast.) (4D)+(3D).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Godzilla Minus Zero (cast.) (4D).- 20:40, 23:15

Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12, 17:10, 19:40

Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 22:10

CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)

El gato con sombrero (cast.) (3D).- 14:10

El gato con sombrero (cast.).- 12, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50

Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 21

Resident Evil: Noche cero (subt.).- 19:05, 23

Spider-Man: Un nuevo día (cast.).- 13:45, 17:20

Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12:30, 14:50, 16:50, 20:10

Verity: La sombra del engaño (subt.).- 22:35

CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

Digger (subt.).- 20:05, 22:35

El corazón de la bestia (cast.).- 12:15, 16:20

El corazón de la bestia (subt.).- 20:50

La casa (cast.).- 12, 14:10, 16:10, 20:45, 23:05

Tierra de mi padre (subt.).- 14:25, 18:20

La caída de la ballena (cast.).- 18:30

Babystar (cast.).- 18:30, 20:30

El gato con sombrero (cast.).- 12, 14:10, 16:20

La Odisea (subt.).- 22:30

El final de la Calle Oak (subt.).- 23:10

El gato con sombrero (cast.) (3D).- 18:35

La cena (subt.).- 16:15

Paw Patrol: La Dino Película (cast.).- 12

Toy Story 5 (cast.).- 14:10

CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Godzilla Minus Zero (cast.) (Atmos).- 12, 17:30

Godzilla Minus Zero (subt.) (Atmos).- 14:45, 20:15, 23

Clayface (cast.).- 12, 16:15, 18:35

Clayface (subt.).- 20:55, 23:15

La caída de la ballena (cast.).- 14:05

La Odisea (cast.).- 12, 19:50

¿Querés Ser Mi Hijo? (cast.).- 15:20, 17:35, 23:05

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