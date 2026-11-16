Guía de cines

CinemA San MArtin

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40

Madre Siniestra (subt.).- 22:50

Aniquilación (cast.).- 21

Aniquilación (subt.).- 23:10

El Gato con sombrero (cast.).- 12:20, 14:30, 16:40, 18:50

Ju-On: El grito (subt.).- 23:05

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:15, 16:30, 18:45, 20:55, 22:50

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

El final de la Calle Oak (cast.).- 20:40

CinemA City

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Cars (cast.).- 12:15, 14:40

Sensatez y sentimientos (subt.).- 14:45, 17:30, 20:15, 23

El Gato con sombrero (cast.) (4D)+(3D).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Godzilla Minus Zero (cast.) (4D).- 20:40, 23:15

Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12, 17:10, 19:40

Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 22:10

CinemA Ocho

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (cast.).- 12, 16:30, 21

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (subt.).- 14:15, 18:45, 23:15

El Gato con sombrero (cast.).- 20:40

Resident Evil: Noche cero (cast.).- 14:20, 18:40, 23

Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12, 16:20

CinemA Paradiso

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

Digger (subt.)- 20:05, 22:35

El corazón de la bestia (cast.).- 12:15

El corazón de la bestia (subt.).- 18:30, 20:30

La casa (cast.).- 16:10

Tierra de mi padre (subt.).- 14:25, 18:20

El Gato con sombrero (cast.).- 18:35

La casa (cast.).- 12:30, 14:40, 20:50, 23:05

Por el bien de Adam (subt.).- 16:50

Caballo Salvaje Nueve (subt.).- 12:20, 15, 17:40, 20:20, 23

El Gato con sombrero (cast.).- 12, 16:20

La Odisea (subt.).- 22:30

Toy Story 5 (cast.).- 14:10

CinemA Rocha

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Godzilla Minus Zero (cast.) (Atmos).- 17:50

Godzilla Minus Zero (subt.) (Atmos).- 15:10, 20:35, 23:10

La Odisea (cast.) (Atmos).- 12

La Odisea (subt.).- 19:25

Clayface (cast.).- 12:50, 15, 17:10

Clayface (subt.).- 22:40

Cómo robar un banco (subt.).- 12:20, 15, 17:40, 20:20, 23