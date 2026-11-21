CinemA San MArtin

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Yo soy Rocky (cast.).- 12, 14:40, 20

Yo soy Rocky (subt.).- 17:20, 22:40

Godzilla Minus Zero (cast.).- 14, 19

Godzilla Minus Zero (subt.).- 22

Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 16:45

Carne (cast.).- 23:15

Digger (cast.).- 20:40

El Gato con sombrero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

Cómo robar un banco (cast.).- 18:30

Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40

Madre siniestra (subt.).- 22:50

CinemA City

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (cast.).- 12, 16:30, 21

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (subt.).- 14:15, 18:45, 23:15

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.) (4D).- 12:30, 19

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.) (4D).- 15:45, 22:15

El Gato con sombrero (cast.).- 14:40

Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12, 17:10, 19:40

Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 22:10

CinemA Ocho

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 12:45, 16, 19:20, 22:40

Clayface (cast.).- 18:35

Coyote contra Acme (cast.).- 12, 16:20

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 14:10, 20:45, 23:05

CinemA Paradiso

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

El corazón de la bestia (subt.).- 12, 15:30, 20:20

La Odisea (subt.).- 22:35

Sensatez y sentimientos (subt.).- 17:40

Tierra de mi padre (subt.).- 14

El Gato con sombrero (cast.).- 12, 16:20

La casa (cast.).- 20:50, 23:05

Recen por mí: La historia de Francisco (cast.).- 18:35

Toy Story 5 (cast.).- 14:10

Caballo Salvaje Nueve (subt.).- 13, 15:30, 20:40, 23:05

Minotauro (subt.).- 18

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 18:40

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.).- 12, 15:20, 22

CinemA Rocha

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.) (Atmos).- 12:15, 15:30

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.) (Atmos).- 18:45, 22

Clayface (cast.).- 20:40

Clayface (subt.).- 23

Godzilla Minus Zero (cast.).- 17:50

Godzilla Minus Zero (subt.).- 15:10

La Odisea (subt.).- 12

Yo soy Rocky (cast.).- 17:20, 22:40

Yo soy Rocky (subt.).- 12, 14:40, 20