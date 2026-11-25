CinemA San MArtin
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Yo soy Rocky (cast.).- 12, 14:40, 20
Yo soy Rocky (subt.).- 17:20, 22:40
Godzilla Minus Zero (cast.).- 14, 19
Godzilla Minus Zero (subt.).- 22
Resident Evil: Noche cero (cast.).- 12, 16:45
Carne (cast.).- 23:15
Digger (cast.).- 20:40
El Gato con sombrero (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Cómo robar un banco (cast.).- 18:30
Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 20:40
Madre siniestra (subt.).- 22:50
CinemA City
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (cast.).- 12, 16:30, 21
Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (subt.).- 14:15, 18:45, 23:15
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.) (4D).- 12:30, 19
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.) (4D).- 15:45, 22:15
El Gato con sombrero (cast.).- 14:40
Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12, 17:10, 19:40
Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 22:10
CinemA Ocho
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 12:45, 16, 19:20, 22:40
Clayface (cast.).- 18:35
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 16:20
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 14:10, 20:45, 23:05
CinemA Paradiso
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
El corazón de la bestia (subt.).- 12, 15:30, 20:20
La Odisea (subt.).- 22:35
Sensatez y sentimientos (subt.).- 17:40
Tierra de mi padre (subt.).- 14
El Gato con sombrero (cast.).- 12, 16:20
La casa (cast.).- 20:50, 23:05
Recen por mí: La historia de Francisco (cast.).- 18:35
Toy Story 5 (cast.).- 14:10
Caballo Salvaje Nueve (subt.).- 13, 15:30, 20:40, 23:05
Minotauro (subt.).- 18
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 18:40
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.).- 12, 15:20, 22
CinemA Rocha
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.) (Atmos).- 12:15, 15:30
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.) (Atmos).- 18:45, 22
Clayface (cast.).- 20:40
Clayface (subt.).- 23
Godzilla Minus Zero (cast.).- 17:50
Godzilla Minus Zero (subt.).- 15:10
La Odisea (subt.).- 12
Yo soy Rocky (cast.).- 17:20, 22:40
Yo soy Rocky (subt.).- 12, 14:40, 20
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