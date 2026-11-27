CinemA San MArtin
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.) (3D).- 14:05, 18:20
Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.).- 12, 16:10, 20:30
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 12, 15, 22:35
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.).- 19:40
Bichos del mar (cast.).- 18
Madre siniestra (cast.).- 12, 16:20
Madre siniestra (subt.).- 20:30, 23
El Gato con sombrero (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:15
Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 20:25
Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 23:10
Godzilla Minus Zero (subt.).- 22:40
La casa (cast.).- 14:10, 18:20
CinemA City
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
La nueva Focker (cast.).- 14:10, 18:40
La nueva Focker (subt.).- 12, 16:25, 20:55, 23:10
Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.) (4D)+(3D).- 12:30, 14:40, 16:50
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.) (4D).- 19
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.) (4D).- 22:15
Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (cast.).- 15:15, 20:20
Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (subt.).- 22:40
Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12:30, 17:40
CinemA Ocho
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 12:45, 16, 19:20, 22:40
Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 20:40, 23
CinemA Paradiso
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.).- 12:15, 14:25, 16:35
La casa (cast.).- 23:15
Puedes verlo todo (subt.).- 16:35, 20
Caballo Salvaje Nueve (subt.).- 12, 16:10, 23:10
La nueva Focker (cast.).- 21, 23:15
La nueva Focker (subt.).- 12, 14:20, 18:45
El héroe de Berlín (subt.).- 14, 21
Minotauro (subt.).- 18:20
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 18:40
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.).- 12, 15:20, 22
CinemA Rocha
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.) (Atmos).- 12:15, 15:30
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.) (Atmos).- 18:45, 22
Clayface (subt.).- 23:10
El corazón de la bestia (subt.).- 12:45, 14:55
Godzilla Minus Zero (subt.).- 17:05
Ramayana: El nacimiento de una leyenda (subt.).- 19:50
Yo soy Rocky (cast.).- 12, 17:20
Yo soy Rocky (subt.).- 14:40, 20, 22:40
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