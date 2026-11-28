CinemA San MArtin

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.) (3D).- 14:05, 18:20

Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.).- 12, 16:10, 20:30

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 12, 15, 22:35

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.).- 19:40

Bichos del mar (cast.).- 18

Madre siniestra (cast.).- 12, 16:20

Madre siniestra (subt.).- 20:30, 23

El Gato con sombrero (cast.).- 12, 14:05, 16:10, 18:15

Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 20:25

Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 23:10

Godzilla Minus Zero (subt.).- 22:40

La casa (cast.).- 14:10, 18:20

CinemA City

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

La nueva Focker (cast.).- 14:10, 18:40

La nueva Focker (subt.).- 12, 16:25, 20:55, 23:10

Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.) (4D)+(3D).- 12:30, 14:40, 16:50

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.) (4D).- 19

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.) (4D).- 22:15

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (cast.).- 15:15, 20:20

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (subt.).- 22:40

Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12:30, 17:40

CinemA Ocho

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 12:45, 16, 19:20, 22:40

Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30

La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 20:40, 23

CinemA Paradiso

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

Hechizo: Bienvenidos a Hexe (cast.).- 12:15, 14:25, 16:35

La casa (cast.).- 23:15

Puedes verlo todo (subt.).- 16:35, 20

Caballo Salvaje Nueve (subt.).- 12, 16:10, 23:10

La nueva Focker (cast.).- 21, 23:15

La nueva Focker (subt.).- 12, 14:20, 18:45

El héroe de Berlín (subt.).- 14, 21

Minotauro (subt.).- 18:20

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.).- 18:40

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.).- 12, 15:20, 22

CinemA Rocha

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (cast.) (Atmos).- 12:15, 15:30

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (subt.) (Atmos).- 18:45, 22

Clayface (subt.).- 23:10

El corazón de la bestia (subt.).- 12:45, 14:55

Godzilla Minus Zero (subt.).- 17:05

Ramayana: El nacimiento de una leyenda (subt.).- 19:50

Yo soy Rocky (cast.).- 12, 17:20

Yo soy Rocky (subt.).- 14:40, 20, 22:40