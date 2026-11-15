Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Madre siniestra (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Madre Siniestra (subt.).- 22:50
Aniquilación (cast.).- 21
Aniquilación (subt.).- 23:10
El Gato con sombrero (cast.).- 12:20, 14:30, 16:40, 18:50
Ju-On: El grito (subt.).- 23:05
La noche del Demonio: Están entre nosotros (cast.).- 12, 14:15, 16:30, 18:45, 20:55, 22:50
Coyote contra Acme (cast.).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
El final de la Calle Oak (cast.).- 20:40
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
Cars (cast.).- 12:15, 14:40
Sensatez y sentimientos (subt.).- 14:45, 17:30, 20:15, 23
El Gato con sombrero (cast.) (4D)+(3D).- 12, 14:10, 16:20, 18:30
Godzilla Minus Zero (cast.) (4D).- 20:40, 23:15
Wildwood: El bosque salvaje (cast.).- 12, 17:10, 19:40
Wildwood: El bosque salvaje (subt.).- 22:10
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (cast.).- 12, 16:30, 21
Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (subt.).- 14:15, 18:45, 23:15
El Gato con sombrero (cast.).- 20:40
Resident Evil: Noche cero (cast.).- 14:20, 18:40, 23
Verity: La sombra del engaño (cast.).- 12, 16:20
CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
Digger (subt.).- 20:05, 22:35
El corazón de la bestia (cast.).- 12:15
El corazón de la bestia (subt.).- 18:30, 20:30
La casa (cast.).- 16:10
Tierra de mi padre (subt.).- 14:25, 18:20
El Gato con sombrero (cast.).- 18:35
La casa (cast.).- 12:30, 14:40, 20:50, 23:05
Por el bien de Adam (subt.).- 16:50
Caballo Salvaje Nueve (subt.).- 12:20, 15, 17:40, 20:20, 23
El Gato con sombrero (cast.).- 12, 16:20
La Odisea (subt.).- 22:30
Toy Story 5 (cast.).- 14:10
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Godzilla Minus Zero (cast.) (Atmos).- 17:50
Godzilla Minus Zero (subt.) (Atmos).- 15:10, 20:35, 23:10
La Odisea (cast.) (Atmos).- 12
La Odisea (subt.).- 19:25
Clayface (cast.).- 12:50, 15, 17:10
Clayface (subt.).- 22:40
Cómo robar un banco (subt.).- 12:20, 15, 17:40, 20:20, 23
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