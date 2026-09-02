Guía para navegar el FICPBA Cine de todo el mundo, en la Ciudad

Desde este miércoles al 9 de septiembre, la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires despliega más de 250 películas de 28 países, todas gratis. La sede central es La Plata —Cinema Paradiso, el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, el Teatro Argentino, el Anexo de Diputados—, con una subsede en Luján y más de cien pantallas en sesenta municipios.

Verlo todo es imposible: va, entonces, un mapa para elegir.

EL ARRANQUE, CON SELLO PLATENSE

El miércoles 2 a las 17, en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, la ceremonia inaugural homenajea a Dolores Fonzi, Fernán Mirás, Lorena Vega, Alejandra Flechner, Virginia Innocenti, Benjamín Naishtat y Carmen Guarini, con un reconocimiento a Charly García. Después llega la apertura: “Una energía invisible me devora sin descanso”, cortometraje de Ludmila Fontana fotografiado por Mani Maureira, salido del Taller de Tesis de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la UNLP y semifinalista de los Student Academy Awards, la competencia estudiantil de los Oscar.

LA COMPETENCIA

Diez ficciones y diez documentales pelean los premios internacionales. En ficción sobresale “Hiedra”, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, premio al mejor guion en Horizontes de Venecia: Azucena, treintañera con modos de adolescente, se acerca a Julio, un chico a punto de cumplir 18 y de tener que dejar el orfanato donde creció. “Vainilla”, ópera prima de la actriz mexicana Mayra Hermosillo, mira el México de fines de los 80 desde los ojos de Roberta, de 8 años, en una casa donde siete mujeres resisten el desalojo. Y “Ramón Vázquez” es lo nuevo de Gustavo Fontán: un tipo caído del mapa viaja de La Pampa al norte cordobés para encontrar al padre que no ve hace treinta años y en el camino teje una comunidad de rotos, con Marcelo Subiotto y Luis Ziembrowski.

En documental asoman “La memoria de las mariposas”, de la peruana Tatiana Fuentes Sadowski, celebrada en Berlín y Lima; “Mailin”, de María Silvia Esteve; y “La vida fracturada”, primer premio en el FINCA 2026.

LO BONAERENSE Y LO PLATENSE

La competencia provincial trae doce títulos. El más resonante es “Weser”, de Fernando Spiner, Premio Sur al mejor documental: una Villa Gesell vaciada por la pandemia, la poesía como refugio y la última actuación de Daniel Fanego, que filmó enfermo y murió poco después. También compite “Apenas habrá sombras”, del marplatense Diego Ercolano.

De La Plata llegan tres. “Ahí donde no estás”, de Laura Chiabrando, rodada íntegramente acá y con elenco local encabezado por Noelia Vergini, acompaña a una familia atravesada por el duelo tras la muerte de un hijo adolescente: ganó como mejor película en el Golden Rod de Estambul. Se suman “Movimiento”, de Federico Barrios, y “La palabra”, de Luciana Mazza Toimil.

Capítulo aparte para las funciones especiales: “El infierno está encantador - Gulp. 1985”, de Lisandro Carcavallo, rescata la madrugada del 23 de agosto de 1985 en Cemento, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentaron su primer disco. El material filmado entonces por Omar Chabán y Katja Alemann estuvo cuarenta años guardado; el documental lo restaura y lo completa con testimonios de Rocambole, Lito Vitale y Tito Fargo. Los Redondos como origen, y La Plata detrás de todo.

CINE PARA EL PRESENTE

En Tramas, el panorama argentino, hay varias imperdibles. “La noche está marchándose ya”, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, es para muchos la película argentina del año: filmada en blanco y negro en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, sigue a un proyectorista que se queda sin laburo, acepta el puesto de sereno y termina viviendo a escondidas adentro del cine. Una comedia melancólica con aire de Kaurismäki y, a la vez, la crítica más directa que el cine nacional le hizo al vaciamiento cultural. Ganó el Gran Premio de Jeonju.

“Hijo mayor”, debut en la ficción de Cecilia Kang tras “Partió de mí un barco llevándome”, cruza a Lila, adolescente coreano-argentina que no encuentra su lugar, con el viaje migratorio de su padre dieciocho años atrás: le valió el premio a la mejor dirección emergente en Locarno. También está lo nuevo de Ana García Blaya, “La muerte es algo que le sucede a los demás”, tercer largo tras “Las buenas intenciones” y “La uruguaya”.

Y “El tren fluvial”, de Lorenzo Ferro y Lucas Vignale: Milo, nueve años, entrena malambo bajo la mirada exigente de su padre y una noche se toma el tren a Buenos Aires. Estrenada en la Berlinale, es la última película de Vignale, que murió en junio, a los 28 años.

A 50 AÑOS DEL GOLPE

La sección más urgente combina clásicos y hallazgos. Entre los primeros, “Tiempo de revancha” de Aristarain, “La noche de los lápices” de Olivera, “Crónica de una fuga” de Caetano, “Infancia clandestina” de Benjamín Ávila y “Raymundo”, el documental de Virna Molina y Ernesto Ardito sobre Raymundo Gleyzer.

Entre los segundos, “Para hacer una película solo hace falta un arma”, de Santiago Sein, que parte de un hecho increíble: en 2019 aparecieron en la Universidad Nacional de Córdoba decenas de latas con películas filmadas por estudiantes entre los 60 y los 70, que se creían destruidas por la dictadura. Bajo las ficciones asoman las imágenes que había que esconder.

FOCO ROSSELLI, Y EL FINAL

El foco de autor está dedicado a Hernán Rosselli, que en 2024 llegó a la Quincena de Cineastas de Cannes con “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado”, una de las grandes películas argentinas de la década. Se podrán ver siete títulos suyos, entre ellos sus largos “Mauro” y “La casa del teatro*: un recorrido ideal para entender su método, esa frontera borrada entre documento y ficción.

La clausura es “Estudio para un retrato familiar”, construida con el mismo archivo de videos caseros que dio origen a aquella película de Cannes: su hermana secreta, la versión que se quedó del lado del documental.

Queda mucho más: Cuba como país invitado de honor, con “Fidel de cerca” y el retrato de Pablo Milanés; el foco Cine y Literatura, con “Zama”, “Plata quemada” y “La virgen de la tosquera”; la muestra Orgullo Más; y el Mercado Internacional. Ocho días, ninguna entrada. La única excusa válida es no enterarse.