Guillermina Valdés reconoció que recibe mensajes de jóvenes futbolistas y reveló qué busca en un hombre

Guillermina Valdés contó que actualmente está soltera y habló sobre los motivos por los que no volvió a estar en pareja.

En una charla distendida en la tele, la empresaria también reveló qué características busca en un hombre y hasta se animó a contar qué rango de edad considera adecuado.

Así, Guillermina explicó cuál es una de sus principales condiciones a la hora de conocer a alguien: “Mi único lema es que sea soltero. Lo que aparece es muy general, esa gente que dispara para todos lados y la percibís. Que tira a ver qué pica y eso a mí no”, sostuvo.

En este sentido Valdés fue contundente: “Que no tenga pareja, que tenga un cierto replanteo sobre sí mismo, que se pueda cuestionar ciertas cosas, que sea buen compañero, que le importe lo que hago más allá de lo que hace él”.

Además, Guillermina reconoció que recibe mensajes de futbolistas a través de sus redes, aunque descartó que sean una opción para ella por la diferencia de edad. “Pero chicos de verdad, los comparo con la edad de mis hijos y digo no. Googleo y tienen la edad de Dante, onda 25 años o 29, contó Valdés.

La conversación terminó con una pregunta directa sobre cuál es el rango de edad que aceptaría en una eventual pareja.

Allí, sin esquivar la respuesta, Guillermina aseguró: “De 38 para arriba está bien. Tengo 49, tengo energía, así que banco ahí. Por ahora la banco, no hay mucha más pretensión”, finalizó con sus confesiones.