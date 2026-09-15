VIDEO. Gustavo Sofovich habló tras el choque en Palermo: qué resultado arrojó el test de alcoholemia

Gustavo Sofovich fue sometido a un test de alcoholemia luego de permanecer durante dos horas dentro de su auto tras un choque en Palermo. El resultado fue negativo y, tras ser liberado, el productor habló con la prensa sobre lo ocurrido.

El hijo de Gerardo Sofovich explicó que el episodio ocurrió después de que se levantara, como todos los días, a las 5 de la mañana para desayunar y hacer gimnasia. Al advertir que no tenía yogurt en su casa, decidió salir a comprar a una estación de servicio. Luego se produjo el choque con un motociclista. Según relató Sofovich, fue él mismo quien se comunicó con el servicio de emergencias: "Yo llamé al 911".

Mientras la situación generaba preocupación por su estado, el productor confirmó que se encontraba en buenas condiciones y remarcó el resultado del control realizado por las autoridades: "El test de alcoholemia me dio cero". El conductor de la moto también obtuvo el mismo resultado en la prueba. Al referirse al impacto, Sofovich explicó: "Por desgracia, nos tocamos mutuamente".

Por qué estuvo dos horas dentro del auto

Después del choque, Sofovich permaneció durante aproximadamente dos horas encerrado en su vehículo. Al ser consultado por la prensa sobre los motivos de esa espera, explicó que la decisión estuvo relacionada con las bajas temperaturas.

"Porque hacía frío y me estaba cagando de frío", respondió el productor, que se encontraba en la zona de la calle Salguero, en Palermo, donde los periodistas aguardaban para conocer detalles del episodio. Tras recibir el resultado negativo del test de alcoholemia, Sofovich fue liberado y salió a hablar con los medios que se encontraban en el lugar.

Durante el contacto con la prensa, también cuestionó la atención que había generado el episodio y sostuvo: "Esto pasa porque me llamo Gustavo Sofovich. Si no, ninguno de ustedes estaría acá".

Qué se sabe del accidente que protagonizó Gustavo Sofovich

Tal como informó EL DIA esta mañana, el productor Gustavo Sofovich chocó contra una moto en el barrio porteño de Palermo y el operativo en la zona duró más de dos horas hasta que les hicieron el test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales dieron negativo. El siniestro sucedió este martes por la madrugada en el cruce de las calles Salguero y Martín Coronado, en el barrio de Palermo, donde una camioneta Citroën DS4, conducida por Sofovich, embistió a una moto Royal Enfield, que era tripulada por dos personas.

De acuerdo a la información aportada por varias fuentes, personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el lugar donde encontró a la mujer que viajaba de acompañante en la moto tendida sobre la cinta asfáltica, por lo que se solicitó presencia del SAME. La joven, de 23 años, fue atendida y llevada al Hospital Rivadavia, con diagnóstico de politraumatismos, confirmaron. El magistrado actuante dispuso labrar actuaciones por “lesiones”.