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Gustavo Sofovich tuvo un accidente y se mostró indignado

Por Redacción

Gustavo Sofovich quedó envuelto en una polémica tras chocar contra una moto en donde viajaban dos personas en el barrio de Palermo. Se trató de un operativo que duró varias horas y en donde los controles de alcoholemia dieron negativo.

La mujer que viajaba de acompañante en la moto debió ser atendida por el SAME y llevada al Hospital Rivadavia, con diagnóstico de politraumatismos.

En medio de la delicada situación, el hijo de Gerardo Sofovich dialogó con la prensa y se mostró molesto por la magnitud que tomó el accidente: “Esto me pasa porque soy Sofovich”, aseguró.

“Me molesta es todo el quilombo que armaron ustedes. Esto es una locura”, dijo, indignado. Según explicó, había salido de su casa en busca de un yogurt previo a ir al gimnasio, momento en que tuvo el accidente.

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