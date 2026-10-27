Gwyneth Paltrow tendrá su primer protagónico en la pantalla chica

Gwyneth Paltrow tendrá su primer papel protagonista en una serie de televisión: un drama titulado “The Apology”, que ya ha recibido luz verde para dos temporadas en la plataforma Netflix.

La ganadora de un Oscar interpretará a Evelyn Amspoker, cuyo hijo fue asesinado hace 18 años en un caso sin resolver que conmocionó a todo el país.

La serie es obra del guionista Joe Murtagh (“La mujer en la pared”) y del director Thomas Vinterberg (“Otra ronda”) y en la producción también participa la actriz estadounidense.

Según la sinopsis de la serie, “cuando un desconocido aparece de repente y confiesa, la justicia por fin parece posible; sin embargo, Evelyn y su marido, Caleb, descubren que el asesino podría librarse con una condena reducida. Ante esa verdad insoportable, Evelyn y Caleb deciden tomarse la justicia por su mano”.