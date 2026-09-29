Habló el ex novio de Oscar González Oro y reveló detalles de la relación 

Mauro Francisco habló sobre su vínculo con Oscar González Oro tras la separación y lo pensó de la mejor manera.

Así, recordó a Oscar "el Negro" González Oro, tras su fallecimiento el pasado 25 de septiembre.

A pesar de que llevaban separados siete años, el actor reveló que seguían manteniendo comunicación. En ese sentido, contó cómo fue la última charla que tuvieron.

Mauro reveló, que se enteró de la muerte de González Oro por dos amigos que lo llamaron para preguntarle si lo sabía. “Me cayó, por un lado, mal, pero por otro, como sabíamos cómo la estaba pasando ya, decimos bueno…”, expresó, visiblemente conmovido.

Asimismo, Mauro sorprendió al contar que seguía comunicándose con Oscar González Oro: “Una vez por mes, hablaba y, por lo que me comentó, estaba sufriendo mucho”.

Por otra parte, el mencionado actor reveló su última charla: “La semana pasada me mandó un audio para ver cómo estaba, si tenía una nueva obra, siempre con chistes ácidos, con humor negro, me cargaba, muy al estilo que nosotros tuvimos siempre”.

“Creo que todas las parejas nos dejan algo, cuando se muere alguien cercano, se muere algo nuestro, algo de eso me pasó estos días”, expresó Mauro.

A pesar de llevar mucho tiempo separados, él le tenía cariño: “Elijo recordarlo con mucha alegría, como un número uno, que es lo que fue”.

Mauro Francisco confirmó que Oscar González Oro estaba acompañado por Lolo, su productor de siempre, por su chófer y un amigo de toda la vida. Además, no pudo asegurar que sus hijos estaban en contacto con el periodista. “Él siempre decía que era feliz allá, en la casa de Punta del Este”, cerró.