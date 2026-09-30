Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Hablo Nito Artaza luego de la denuncia de Cecilia Milone por hostigamiento: “Hay que escucharla si algo le molestó”

Por Redacción

Recordemos que, en las últimas horas, Cecilia Milone denunció a su exmarido Nito Artaza por presunto hostigamiento y violencia familiar.

Ahora, en ese contexto, el productor se defendió de las acusaciones. 

“No hago declaraciones en este momento. No quiero incomodarla. Aparentemente, se siente hostigada por alguna nota que he hecho”, comenzó diciendo.

En esa línea, expresó sus mejores augurios para la artista: “Quiero lo mejor y le deseo siempre lo mejor”.

Asimismo, respecto a la denuncia, el productor teatral indicó: “No sé bien de qué se trata, no entiendo muy bien de qué se trata y no quiero hacer declaraciones que le puedan molestar”.

Por otra parte, Nito Artaza, hizo una aclaración contundente: “Yo no voy a poner ningún abogado, como no puse ni siquiera en mi divorcio... y me parece que estamos hablando de una historia de amor. Vendrá la Justicia, la policía, y me pondrá preso porque a veces opino de una historia tan intensa, de tanto tiempo y de amor. Y bueno, iré preso por amor”.

Por otra parte, se refirió a su presente amoroso: “Estoy viviendo otra realidad, desde el punto de vista sentimental, muy buena y muy plena, así que lamento que esto ocurra ahora”.

“Coincido en que hay que escuchar a Cecilia si se siente hostigada. Hay que escuchar a la persona que está así. Hay que escucharla si algo le ha molestado”, agregó.

Por último, el ex senador nacional por Corrientes sostuvo: “Me hubiesen avisado en qué se siente hostigada Cecilia y entonces no digo palabras que le puedan molestar, y punto”.

Finalmente, reiteró: “Yo estoy viviendo otra realidad. Sentimentalmente estoy muy bien y no quiero opinar sobre ella. Es una historia que ya pertenece al pasado, pero que ha sido parte de mi vida”, concluyó Artaza.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?