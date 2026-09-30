Hablo Nito Artaza luego de la denuncia de Cecilia Milone por hostigamiento: “Hay que escucharla si algo le molestó”

Recordemos que, en las últimas horas, Cecilia Milone denunció a su exmarido Nito Artaza por presunto hostigamiento y violencia familiar.
Ahora, en ese contexto, el productor se defendió de las acusaciones.
“No hago declaraciones en este momento. No quiero incomodarla. Aparentemente, se siente hostigada por alguna nota que he hecho”, comenzó diciendo.
En esa línea, expresó sus mejores augurios para la artista: “Quiero lo mejor y le deseo siempre lo mejor”.
Asimismo, respecto a la denuncia, el productor teatral indicó: “No sé bien de qué se trata, no entiendo muy bien de qué se trata y no quiero hacer declaraciones que le puedan molestar”.
Por otra parte, Nito Artaza, hizo una aclaración contundente: “Yo no voy a poner ningún abogado, como no puse ni siquiera en mi divorcio... y me parece que estamos hablando de una historia de amor. Vendrá la Justicia, la policía, y me pondrá preso porque a veces opino de una historia tan intensa, de tanto tiempo y de amor. Y bueno, iré preso por amor”.
Por otra parte, se refirió a su presente amoroso: “Estoy viviendo otra realidad, desde el punto de vista sentimental, muy buena y muy plena, así que lamento que esto ocurra ahora”.
“Coincido en que hay que escuchar a Cecilia si se siente hostigada. Hay que escuchar a la persona que está así. Hay que escucharla si algo le ha molestado”, agregó.
Por último, el ex senador nacional por Corrientes sostuvo: “Me hubiesen avisado en qué se siente hostigada Cecilia y entonces no digo palabras que le puedan molestar, y punto”.
Finalmente, reiteró: “Yo estoy viviendo otra realidad. Sentimentalmente estoy muy bien y no quiero opinar sobre ella. Es una historia que ya pertenece al pasado, pero que ha sido parte de mi vida”, concluyó Artaza.
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